ВККС рекомендує перепризначити 44 суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендує призначити на посади 44 суддів, у яких закінчився термін повноважень.

Про це ідеться в повідомленні ВККСУ, що є в розпорядженні Укрінформу.

“9 липня 2019 року на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було прийнято рішення надати рекомендації на безстрокове призначення 44 суддям, у яких завершився 5-річний термін повноважень”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що повноваження суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, однак вони обіймають посади у відповідних судах.

Як відзначив секретар палати з питань добору і публічної служби суддів ВККСУ Михайло Макарчук, “для Комісії і для судової системи загалом важливо, аби судді, в яких завершились повноваження, якнайшвидше почали знову розглядати справи”.

У ВККСУ інформують, що згідно з судовою реформою тепер судді призначаються на безстроковий термін, але у разі призначення судді на посаду до вступу в дію нового законодавства, після 5 років роботи необхідно пройти кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді.

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Повідомляється, що 44 суддів, яким Комісія надала рекомендації, пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані такими, що відповідають займаній посаді.

Із їхніми прізвищами можна ознайомитися на сайті ВККСУ.

Зокрема, у Комісії інформують, що завдяки ухваленому рішенню вдасться відновити здійснення правосуддя на постійній основі у Солонянському районному суді Дніпропетровської області, а також подолати надмірний рівень судового навантаження у Теплицькому районному суді Вінницької області, Чорнобаївському районному суді Черкаської області, Вугледарському міському суді Донецької області, Золотоніському міськрайонному суді Черкаської області та Семенівському районному суді Полтавської області.