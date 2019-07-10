Нацрада оголосить конкурси на 170 FM-частот

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підготувала новий план з розбудови радіопростору, що передбачає проведення 6 форматних радіоконкурсів на 170 FM-частот.

Про це сказав на пресконференції в Укрінформі член Національної ради Сергій Костинський, повідомляє кореспондент агентства.

"Проєкт охоплює 170 нових частот, які є в резерві, і ми всі їх видаємо на конкурси. Сподіваюсь, що завтра на засіданні їх буде оголошено. І це буде нова точка відліку для роботи Національної ради з розбудови українського радіомовлення", - підкреслив Костинський.

Він зазначив, що серед цілей Нацради — добудова мереж Суспільного мовлення.

"За останні 5 років ми побудували найпотужнішу радіомережу в Україні. Аналогів їй немає — ця мережа об’єднує 157 населених пунктів, де встановлені 157 передавачів у 24 областях України. Зараз перед нами мета добудувати цю мережу, побудувати мережу UA:Радіо Промінь, UA:Радіо Культура, дати новий розвиток військово-патріотичному мовленню — це буде новий етап — і, звичайно, продовжувати розвивати місцеве мовлення, якого потребує Україна, що перебуває в стані децентралізації", - сказав Костинський.

"Національна рада підготувала новий план з розбудови українського радіопростору, який в першу чергу передбачає розвиток Суспільного мовлення. І вже завтра на розгляд засідання будуть внесені 6 форматних радіоконкурсів, що загалом нараховують 170 FM-частот. Це перший за 5 років роботи Нацради такий великий проєкт, який охоплює 23 області України, 41 частоту в 20 обласних центрах", - зазначив член Національної ради Максим Онопрієнко.

Він уточнив, що концепція конкурсу передбачає 6 форматів: інформаційне мовлення, освітньо-розважальне, культурно-мистецьке, військово-патріотичне, місцеве і музично-розважальне.

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Конкурс розбудови інформаційного мовлення передбачає 36 FM-частот, зокрема в Києві, Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, також охоплення прикордонних територій та районів "білих плям". Освітньо-розважальне — це 38 FM-частот, зокрема у Вінниці, Маріуполі, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Полтаві, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Чернігові. Культурно-мистецьке — 15 FM-частот у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницькому, Львові, Полтаві, Миколаєві, Херсоні. Військово-патріотичне — 8 FM-частот у Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Полтаві та Херсоні. Місцеве в рамках проєкту "Мовлення громад" - 68 FM-частот, зокрема в Запоріжжі, Тернополі, Чернігові. Музично-розважальне — 5 FM-частот в Житомирі, Львові, Полтаві, Херсоні.

"Сподіваюсь, що через конкурси ми розбудуємо і Суспільне мовлення, і отримаємо розвиток існуючих радіостанцій, а також з’являться нові цікаві, зокрема й місцеві, радіостанції", - наголосив Онопрієнко.