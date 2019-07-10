Раду закликають затвердити звіт ТСК щодо нападів на активістів

Спікера Верховної Ради Андрія Парубія та народних депутатів закликають затвердити звіт ТСК щодо розслідування відомостей про напад на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Про це йдеться у зверненні ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

"Більше 20 громадських організацій вимагають від спікера Верховної Ради Андрія Парубія та народних депутатів затвердити звіт Тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала обставини вбивства Каті Гандзюк та замовних нападів на активістів. Цей тиждень - останній робочий перед виборами", - йдеться у зверненні.

Читайте також: Захист Мангера подав апеляцію на вирок у справі Гандзюк

Як зазначається, саме 11 липня народні депутати мають заслухати і затвердити звіт ТСК, проєкт якого уже місяць перебуває на сайті Ради.

"Звіт ТСК містить важливі рекомендації як Раді, так і правоохоронним органам, які мають усунути законодавчі та процесуальні перепони, що, на думку членів ТСК, заважають швидкому та неупередженому розслідуванню справ замовних нападів на громадських діячів", - йдеться у зверненні.

Як зазначають в ініціативній групі, понад 20 громадських організацій зі всієї України вимагають поставити звіт ТСК в порядок денний цього сесійного тижня, заслухати в Раді авторів звіту та їхні рекомендації, а також затвердити висновки звіту.

Як повідомляв Укрінформ, Рада створила ТСК із розслідування нападів на активістів 6 листопада 2018 року та визначила терміном її діяльності три місяці.

Голова ТСК Борислав Береза згодом заявляв, що під час звіту пропонуватиме парламенту продовжити її роботу ще щонайменше на три місяці.

28 лютого ВР затвердила звіт ТСК і продовжила її роботу ще на три місяці.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 30% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.