Уряд планує передати профтехосвіту обласним держадміністраціям

"Ми впорядковуємо розподіл повноважень між різними рівнями влади щодо управління профтехосвітою. Ми переконані, що вона має регіональний характер і тому опікуватися нею повинні обласні державні адміністрації, обласний рівень”, - сказала Гриневич.

Вона зазначила, що фінансування профтехосвіти потребує багатьох джерел. Зокрема, держава гарантує субвенцію на здобуття в рамках профтехосвіти середньої загальної освіти, а також державне замовлення з професій загальнодержавного значення, законом також впорядковується питання регіонального замовлення на підготовку кадрів закладами профтехосвіти.

За словами очільниці МОН, цей закон врегульовує також співпрацю з роботодавцями в частині як підготовки фахівців, так і їх подальшого працевлаштування, впорядковує здійснення державного контролю у сфері профтехосвіти, розширює автономію закладів профтехосвіти, дає стимул розвитку державно-приватного партнерства в цій галузі, впорядковує питання інклюзивності в закладах профтехосвіти.