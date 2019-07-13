ГероїНашихСердець: історія Анатолія та Дар'ї Сассів

Соціально-інформаційний проєкт МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

Анатолій дуже погано бачить, а його дружина Дарія — повністю незряча. Більшу частину життя пара прожила у Краматорську. Але коли в місті з’явилися бойовики зі зброєю, подружжя вирішило переїхати до Сум.

Змінивши місце проживання, Сасси не змінили свої принципи — допомагати інтегруватися в суспільство людям з вадами зору. І Суми одразу відчули на собі активність і енергію цих двох переселенців.