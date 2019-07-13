#ГероїНашихСердець: історія Анатолія та Дар'ї Сассів
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Укрінформ
Соціально-інформаційний проєкт МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.
Анатолій дуже погано бачить, а його дружина Дарія — повністю незряча. Більшу частину життя пара прожила у Краматорську. Але коли в місті з’явилися бойовики зі зброєю, подружжя вирішило переїхати до Сум.
Змінивши місце проживання, Сасси не змінили свої принципи — допомагати інтегруватися в суспільство людям з вадами зору. І Суми одразу відчули на собі активність і енергію цих двох переселенців.
#ГероїНашихСердець - соціально-інформаційний проєкт МТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Також в рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя.