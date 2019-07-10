Заступнику голови Держархіву повідомили про підозру — НАБУ

Заступнику голови Державної архівної служби України повідомили про підозру у зловживанні впливом та внесенні неправдивих відомостей до декларації особи, уповноваженої на здійснення функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"Слідство встановило, що посадовець в обмін на 10 тис. дол. США неправомірної вигоди пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України. Згодом, сторони домовилися про зменшення вартості «послуги» — до 9,8 тис. дол. США. Гроші передавалися двома траншами. Під час отримання другого — в розмірі 4,8 тис дол. США, посадовця затримали", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, з березня 2018 року детективи НАБУ та прокурори САП здійснювали ще одне досудове розслідування, в межах якого в діях заступника голови Укрдержархіву встановили інше правопорушення, підслідне НАБУ - внесення до е-декларації за 2016 рік завідомо недостовірних відомостей. Зокрема, посадовець не відобразив отриманий ним дохід у 1,24 млн грн та видатки у 1,105 млн грн, а також інформацію про два правочини: купівлі-продажу та дарування (за останнім він подарував іншій особі нерухомість вартістю 3,299 млн грн).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.