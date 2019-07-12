ГероїНашихСердець: історія Шевкета Сейдаметова

Соціально-інформаційний проєкт МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

Усе життя Шевкета Сейдаметова було пов’язане з мистецтвом. Він навчався на оформлювача, вже в Криму почав працювати художником у театрі. Тоді ж закохався у кіно. Першим фільмом, над яким він працював художником-постановником, став «Татарський триптих». Потім була пронизлива «Остання молитва», сенсаційна «Хайтарма» та вже легендарні «Кіборги».

Через роботу Шевкет переїхав у Київ ще у 2011 році, за три роки до анексії. У Криму лишилися родичі, друзі, близькі. Але головне — там лишилося те щемке відчуття дому, яке допомогло тисячам людей вижити. І тому Шевкет не втрачає надії повернутися на батьківщину. Вдруге.