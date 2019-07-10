НАЗК склало протокол на керівника секретаріату Вищої ради правосуддя

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол на керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Сергія Пушкаря.

Про це повідомляє прес-cлужба НАЗК.

"Складено протокол стосовно керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Сергія Пушкаря, який з метою успішного проходження конкурсного відбору з іноземної мови незаконно використав інформаційні матеріали, у яких були відповіді для перевірки кваліфікаційної вимоги "Володіння іноземною мовою" кандидатів на зайняття посад державної служби категорії "А", - йдеться у повідомленні.

У агентстві відмітили, що відповідальність за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, передбачена статтею 172-8 КУпАП.

"Крім того, складено 2 протоколи стосовно депутата Вільнянської районної ради Запорізької області Тетяни Плетень, яка вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів", - повідомили в Національному агентстві.

Так, Плетень, користуючись наданими їй депутатськими повноваженнями, звернулася до голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області із депутатськими зверненнями в особистих інтересах. Цим депутат порушила встановлені пунктом 3 частини першої статті 28 ЗУ "Про запобігання корупції" вимоги.

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"Також складено 2 протоколи стосовно колишнього начальника управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради Тетяни Коробко, яка не повідомила про наявність у неї реального конфлікту інтересів, який виник при укладанні договору про надання послуг з перевезення вчителів та учнів з її чоловіком", - зазначили у НАЗК.

Відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 КУпАП, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.