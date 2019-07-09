У складі Місії ООН є троє українських жінок-військових

На посадах миротворчого персоналу в складі Місії ООН налічується троє українських жінок-військовослужбовців. Двоє з них є спостерігачами, одна — штабний офіцер.

Про це напередодні Дня українських миротворців під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ Валентин Левчик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо гендерного аспекту нашої участі в Міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, то на сьогодні троє жінок-військовослужбовців проходять службу на посадах миротворчого персоналу в складі Місії ООН зі стабілізації в Конго (спостерігач), Місії ООН у Республіці Південний Судан (штабний офіцер) та Спільних миротворчих силах у зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова (спостерігач)”, - повідомив Левчик.

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За його словами, Україна цілеспрямовано реалізує резолюцію Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” щодо збільшення рівня представництва жінок у складі МОПМБ. Наразі відпрацьовано нові підходи щодо відбору та підготовки жінок-військовослужбовців з подальшим їх направленням на посади офіцерів штабу та радників з гендерних питань, повідомив представник Генштабу.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua