Проєкт "Герої наших сердець" охопив вже 15 мільйонів контактів - МінТОТ

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб презентувало в Укрінформі перші результати інформаційної кампанії "Герої наших сердець".

Про це повідомляє кореспондент агентства.

"Ми можемо говорити про те, що протягом проєкту відбулось 15 млн "контактів" (залучень людей до проєкту “Герої наших сердець” - ред.), були дуже різні способи взаємодії з аудиторією - і це дало певний акумулятивний ефект щодо того, щоб проєкт справді став відомим. До того ж, проєкт матиме продовження неодмінно, тому що з багатьма медіа у нас є довготривалі домовленості, що вони братимуть інформацію та робитимуть нові сюжети про героїв наших сердець", - сказав консультант проєкту Богдан Горобчук.

Як зазначається, у центрі проєкту – зафіксовані у відеосюжетах реальні історії дев'яти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму. Поінформовано, що продовженням соціально-інформаційного проєкту став флешмоб "Я знаю героя", покликаний залучити українців ділитися історіями про людей, які попри війну та окупацію знаходять у собі сили адаптуватися до нового життя.

Горобчук також повідомив, що загалом у рамках кампанії були підготовлені як матеріали для зовнішньої реклами (метролайти,білборди, постери у громадському транспорті, брошури на КПВВ), так і дев'ять мотиваційних відеороликів для медіа та соцмереж. Він зауважив, що у кінотеатрах Львова перед кіносеансами демонструвалися інформаційні ролики.

"Цей проєкт якраз був налаштований на те, щоб показувати приклади, які надихають. І це більше відноситься до мотиваційних речей, які потім будуть допомагати вирішувати низку проблем економічного характеру", - додав міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадим Черниш.

Міністр зауважив, що цим проєктом міністерство хотіло привернути увагу українського суспільства до людей, які не зі своєї волі були змушені змінювати своє життя через окупацію Кримського півострову та збройної агресії на Донбасі.

"Герої наших сердець" – соціально-інформаційний проєкт МінТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У центрі проєкту – реальні історії 9-ти героїв, які оприлюднено на спеціально створеному сайті.

Він додав, що у рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя – на цьому ж сайті всі охочі можуть поділитися своєю історією чи розповісти про людей, чиї історії надихають.