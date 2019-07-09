Денісова зустрілась із родичами українських політв'язнів

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова зустрілася з родичами українських політв’язнів у РФ та Криму.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Разом зі своїм представником та співробітниками Секретаріату зустрілася з родичами українських політв’язнів в РФ та Криму - Ігорем Котелянцем, рідним братом політв’язня Євгена Панова, головою “Об’єднання родичів політв’язнів Кремля”, Петром Дудкою, братом політв’язня Володимира Дудки, Ігорем Грибом, батьком політв’язня Павла Гриба", - написала вона.

Також на зустрічі були присутні правозахисники - директор Центру стратегічних справ УГСПЛ Михайло Тарахкало та виконавча директорка "Центру громадянських свобод" Олександра Романцова.

"Ми обмінялися наявною інформацією про стан дотримання прав наших громадян, утримуваних в РФ та на Кримському півострові. Звісно, у родичів було багато запитань про захист прав українських політв’язнів та їх звільнення", - відзначила омбудсмен.

Як зазначила Денісова, усі присутні на зустрічі домовились " і надалі підтримувати зв'язок".