На телемосту в нікуди говорити нема з ким

Розбираємо технологію РФ-провокацій на конкретному прикладі

Тільки на самому початку історія з російсько-українським телемостом могла здатися спонтанною подією, випадковістю чи всього лиш черговим промацуванням здатності українського громадянського суспільства до опору. Вже з розвитку подій понеділка стало очевидно, що це була російська «домашня заготовка», провокація в кілька ходів.

Причому, історія в даному випадку – настільки зрозуміла, прозора, що російські експерти, звиклі до подібної продукції, інших варіантів і не припускають. Ось як визначив те, що трапилося, редактор відділу політики «Нової газети» Кирило Мартинов: «Свідома провокація, яка вистрілює для російських пропагандистів у будь-якому випадку: чи погоджуються українці на телеміст, чи не погоджуються». А ось як – знаний політтехнолог Гліб Павловський: «Це така невеличка медійна екскрементальна бомбочка».

Кирило Мартинов

Природно, українці не погодилися, природно – «медійна екскрементальна бомбочка» в російських ефірах розірвалася, зрошуючи все навколо своїм вмістом.

Гліб Павловський

ПРОПОЗИЦІЯ, НА ЯКУ НЕ МОЖНА ПОГОДИТИСЯ

Перш за все, звернімо увагу на те, як російська сторона від самого початку готувала телеміст «Треба поговорити». Так, щоб гарантовано викликати обурення в Україні та потім на це обурення відреагувати відповідним чином.

Але ж, у цілому, ідея провести серію телемостів Росія-Україна – справді креативна, шкідлива для України і корисна для роспропу. Але як це робилося б, якби стояла реальна задача зробити проєкт реальним? Ну, перш за все, вибрали б щось менш одіозне, ніж телеканали Всеросійської державної телерадіокомпанії (ВДТРК) – Росія-1 та інформаційний Росія-24.

Адже це державна структура, а значить – вуха веж Кремля стирчать занадто явно. При бажанні можна було б узяти "типу незалежні" російські телеканали: Перший (з яким, до речі, співпрацює творець телемостів 80-х Володимир Познер, згаданий в анонсах «Треба поговорити»), НТВ, ТВ Центр, Рен-ТВ ... Це й у цілому виглядало б логічніше – ось вам приватний телеканал NewsOne, а ось приватний Перший канал або Рен-ТВ (в реальності, як ми пам'ятаємо, незалежного ТБ в Росії немає, через афілійовані з владою структури вони всі співпрацюють з Кремлем, дотримуючись єдиних темників). Але ж ні, навмисно обрали одіозну «лінійку телеканалів».

Далі. Навіть на цих каналах можна було б знайти менш одіозну телепрограму для сповіщення про запуск проєкту. З урахуванням того, що одним із провідних заявлений «жовтушно»-задушевний Андрій Малахов, це, наприклад, могла б бути його авторська програма, яка практично не чіпає політику, «Привіт, Андрій». Так ні, зробили не так. Про запуск проєкту оголосила одна з найбільш одіозних персон роспропу – Дмитро Кисельов. В одній із найбільш огидних програм Рос-ТВ – «Вести недели». Природно, що після цього оперативне, стабільне і досить широке обурення в Україні було гарантоване.

І що ж відбувається далі? Хвиля заяв, пікетів, протестів лише почалася, за великим рахунком, не встигнувши ще набрати сили. Але вже вдень у понеділок NewsOne сам скасовує проведення моста. Пояснення російських інформагентств у новинах про це виглядали кумедно. Так, мовляв, прямо зараз редакцію хороброго телеканалу пікетують не хто-небудь, а представники... партії «Голос» Святослава Вакарчука. Ось вже дійсно «радикали й екстремісти»: лячно – аж моторошно. (Наші різкіші хлопці теж, звичайно, підтягнулися, але пізніше, коли все вже було вирішено).

ВІРУСНЕ ПОШИРЕННЯ «ЛОГІЧНОГО СВАВІЛЛЯ»

До речі, з приводу ведучих телемосту. У своїй заяві NewsOne дає такі сумні пояснення: «Телеканал планував організувати перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії. Його ведучими мали стати далекі від політики Андрій Малахов і Марія Сіттель... ». Хвилиночку! Стривайте, а що, ведуча інформаційної програми «Вести» (!) Марія Сіттель – це людина, «далека від політики»? І далі у ньюзванівців теж добре: «Ми вважаємо, що людське життя є головною й абсолютною цінністю, і тому питання припинення війни, встановлення миру і повернення українських полонених додому повинне бути головним питанням для обговорення всіма українськими ЗМІ». Хвилиночку! А що – «питання припинення війни, встановлення миру і повернення українських полонених додому» – це не політика, це, на думку ньюзванівців, маркер «першого неполітичного телемосту»? (Повне логічне свавілля – один із фірмових прийомів російського телебачення. Сумно, що він так стрімко імплементується і на українському ТБ).

Марія Сіттель

Але продовжуймо стежити за розвитком подій. Через кілька годин ВДТРК «запросила російських і українських учасників скасованого телемосту «Треба поговорити» на зйомки в студію телеканалу Росія-1». І ось тут уже треба дивитися – що маємо в сухому залишку всього цього процесу.

Бо саме це стало завершенням картини, після чого можна реконструювати черговість подій у діях російських теледіячів і побачити, так би мовити, технологію провокації.

Володимир Соловйов

Зайдемо здалеку. Отже, телеканал Росія-1 на даний момент є безумовним лідером російського ТБ за так званими «політичними ток-шоу». «Вечір з Соловйовим», денна програма «Хто проти» (дружня пара Соловйов-Міхєєв), денний і вечірній випуски «60 хвилин» (подружня пара Скабєєва-Попов). У всіх них українська тема (тобто – паплюження України) займає провідне місце. Але це вже почало викликати деяке роздратування навіть у терплячого російського глядача: що в нас – своїх проблем немає – пенсії, повінь, сміттєві полігони?

СКАНДАЛ ДО САМІТУ УКРАЇНА-ЄС

Виходячи з цього, бажано було б завести програму, від початку заточену на обговорення/осуд України. Вона давно напрошувалася й з іншої причини. Адже у нас – безперервна гаряча пора українських виборів (а після парламентських перегонів – неодмінно буде коаліціада). І росіян, віртуально переселених в Україну, не можна залишати без «правильного» їх висвітлення.

Так сформулювалося «техзавдання» для російських пропагандистів: попри велику кількість наявних телеформатів, винайти ще один. Який суттєво відрізняється від наявних і при тому – суто український. І тоді згадали про давні телемости СРСР–США, які вели Володимир Познер і Філ Донах’ю. (Погодьтеся, в чомусь така форма подачі є навіть компліментом для України. Не з ким-небудь нас порівнюють, а з самими США). Так з'явилася ідея телемосту «Треба поговорити» – коли в студіях збираються російські й українські громадяни і говорять про те, як краще помиритися Україні з Росією (що в розумінні креативників – фактично є капітуляцією України перед Росією).

Але – справжній телеміст чи квазі-телеміст – для роспропу не так уже й важливо. Тим більше, зрозуміло, що для запуску проєкту немає нічого кращого, ніж скандал. Він же – «фішка», рекламний гачок. Тому весь проєкт «телемосту» подається так, щоб викликати в Україні обурення, скандальне скасування і... І ось після цього квазі-телеміст нарешті знаходить постійну прописку в студії Росії-1, одночасно – повний контроль і гарантію від дурних випадковостей. Крім того – ще одну можливість шумно дорікати Україні в, нібито, утисканні свободи слова. Тепер кожен ефір «Треба поговорити» можна починати з того, що взагалі-то ми планували «безпрецедентний телеміст Росія–Україна», але злісні українські радикали все зірвали, «проте ми віримо – з часом дружба переможе» і далі – все інше звичне кремлівське бла-бла-бла.

Так, але чому саме в понеділок? Випадковість? Не думаю. Мабуть, все розрахували так, щоб скандал збігся з проведенням київського саміту Україна–ЄС. Щоб наскільки можливо – максимально погіршити фон його проведення, виставивши Україну в негативному світлі перед Європою.

ТОКСИЧНЕ # НАДАПАГАВАРІТЬ

І що ж у найостаннішому підсумку? Телеміст помер... хай живе телеміст! Так-так, у програмі телепередач на сайті Росії-1, як і раніше, написано «"Треба поговорити". Прем'єра. 16+». (Цікаво, а виходячи з цих 16+, журналіста з Руставі-2 Георгія Габунію запрошувати можна? Ось вже з ким хотілося б телеміст провести, та й заставка-мелодія для ефіру вже є – «Лалалалала»). Тобто, судячи з усього, нова телепрограма отримала своє місце в сітці мовлення. П’ятниця, 18:00-20:00, «глядабельний» час, ранній щотижневий прайм-тайм. Квазі-телеміст. Але не будемо наївними: зрозуміло, що всіма шляхами, хоч опудалом, хоч тушкою, ця «екскрементальна бомбочка» буде намагатися пролізти в українські ефіри.

Георгій Габунія

Душка Андрій Малахов уже записав «відео українському президенту», в якому пояснює, що його (їх) неправильно зрозуміли. «Все, що я хотів, погоджуючись працювати під час цього історичного телемосту, – це показати і розповісти людям, що ми читали, що ми слухали, що ми дивилися, що ми носили, що ми їли ці п'ять років, коли ми не спілкуємося між собою», – з професійною схвильованістю говорить ведучий. («Що ми їли ці п'ять років» – невже натякає на контрсанкційне спалювання білоруських креветок?). Ви знаєте, я далекий від політики. Все, що ми хотіли, – це зробити свято посмішок і щастя. Бережіть одне одного».



Треба ж, як прикро. Тут росіяни нарешті нам повноцінне «свято посмішок і щастя» приготували. А ми відмовилися.

Якщо ж серйозно – це цинізм, що зашкалює, особливо фінальне «бережіть одне одного» – від представника країни, що стріляє в нас фейками та «Градами». Тепер же до них додається ще й #надапагаваріть.

Єдина подяка – за сам цей мем. Гадаю, #надапагаваріть займе своє гідне місце поруч із #мишебратья і #всєзапарєбрік.

Олег Кудрін, Рига