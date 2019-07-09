Гриневич сказала, коли підручники для 2-го класу надійдуть у регіони

"На даний момент на 5 липня ми маємо другий клас надрукований майже на 70%. До 2 серпня всі підручники будуть доставлені до органів облдержадміністрацій. 5 клас взагалі 100% плану доставки, 6 клас — 25% плану доставки. Угоди для підручників для 11 класу укладені до 19 липня і тому доставка буде до 15 серпня. Таким чином, до нового навчального року всі підручники мають бути доставлені на місця", - сказала Гриневич.

Вона зазначила, за результатами Координаційної ради буде дано доручення облдержаміністраціям організувати доставку підручників до закладів освіти у 15-денний термін після їх доставки до обласних баз.