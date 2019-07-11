ГероїНашихСердець: історія Олександра Ковальчука

Соціально-інформаційний проєкт МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

У 2014 році в містечко Попасну на Луганщині прийшла війна. Люди кидали свої домівки. Вулиці спустошувались. Зупинялися підприємства. Не працювали ані школи, ані дитячі садки. Спорожніла навіть центральна районна лікарня. Вірними клятві Гіппократа залишилися тільки анестезіолог, операційна сестра та два хірурги. Одним з них був завідувач хірургії лікарні, а нині головний лікар закладу Олександр Ковальчук.

Він провів під обстрілами понад 380 операцій. Операційну облаштували в підвалі. Одночасно надходило 7-8 поранених. Оперували всіх: і цивільних, і військових.