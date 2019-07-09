Загибель сестри Ноздровської: апеляційний суд залишив вирок без змін

“Завдяки принциповій позиції прокуратури області Київським апеляційним судом залишено без змін вирок Обухівського районного суду Київської області від 24 жовтня 2018 року у резонансній справі за фактом вчинення смертельної ДТП, внаслідок якої загинула сестра Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська”, - йдеться у повідомленні.

Вироком суду винуватця дорожньо-транспортної пригоди засуджено до 7 років реального позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Читайте також: ТСК з розслідування нападів на активістів розглядає справу Ноздровської

Як повідомлялось, у вересні 2015 року в с. Демидів на Київщині Світлану Сапатинську насмерть збив автомобіль за кермом якого перебував місцевий житель Дмитро Россошанський. Юрист Ірина Ноздровська особисто вела справу про ДТП, у якому загинула її сестра. 29 грудня 2017 року Ноздровська зникла. Її тіло знайшли 1 січня під Києвом у річці. Поліція заявила про умисне вбивство. 9 січня Вишгородський суд узяв під варту головного підозрюваного у вбивстві Ноздровської Юрія Россошанського - батька Дмитра Россошанського. У липні 2018 року повідомлялось, що підозру у справі Ноздровської змінили на умисне вбивство з особливою жорстокістю.