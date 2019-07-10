#ГероїНашихСердець: луганський театр-переселенець
Відео
Укрінформ
Соціально-інформаційний проект МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.
Крок за кроком театр-переселенець починає відроджуватися на новому місці. У Сєвєродонецьку. Перші вистави луганчани були вимушені давати де доведеться, але в той же час почалася відбудова напівзруйнованого приміщення Сєвєродонецького міського театру драми.
Сьогодні в репертуарі театру понад 30 вистав. І головне — у нього з’явився свій глядач. Глядач, який спочатку насторожено ставився до українського театру в Сєвєродонецьку, а тепер не пропускає жодної вистави.
#ГероїНашихСердець - соціально-інформаційний проект МТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Також в рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя.