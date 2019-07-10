ГероїНашихСердець: луганський театр-переселенець

Соціально-інформаційний проект МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

Крок за кроком театр-переселенець починає відроджуватися на новому місці. У Сєвєродонецьку. Перші вистави луганчани були вимушені давати де доведеться, але в той же час почалася відбудова напівзруйнованого приміщення Сєвєродонецького міського театру драми.

Сьогодні в репертуарі театру понад 30 вистав. І головне — у нього з’явився свій глядач. Глядач, який спочатку насторожено ставився до українського театру в Сєвєродонецьку, а тепер не пропускає жодної вистави.