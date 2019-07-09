У МОЗ назвали, скільки медиків навчатимуться на бюджеті

Обсяг державного замовлення Міністерства охорони здоров'я на медичні спеціальності цього року - понад 4500 місць.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"МОЗ України звернулось до Мінекономрозвитку з пропозиціями встановити обсяг державного замовлення для медичних університетів на 2019 рік. Загалом планується навчати за державний кошт 4509 студентів - 4464 магістрів і 45 бакалаврів.

Уточнюється, що максимальний обсяг держзамовлення для рівня “магістр” - 4464 місця, зокрема, медицина - 4000, педіатрія – 351, стоматологія -74, фармація, промислова фармація - 39. На рівень підготовки “бакалавр” передбачено 45 місць за держзамовленням: медсестринство - 35, фізична терапія, ерготерапія – 10.

“МОЗ України передало до МОН України пропозиції медичних ЗВО щодо максимальних обсягів державного замовлення у 2019 році у кожному університеті. Йдеться про максимальну кількість місць, яку може забезпечити кожен медичний ЗВО. Єдиний медуніверситет, який не подав офіційного легітимного звернення, - ОНМедУ. Відповідно, у цьому медуніверситеті на 2019 рік не передбачено жодного місця за держзамовленням", - повідомили у МОЗ.

Там нагадали, що, як і минулого року, місця не закріплені за конкретними закладами вищої освіти, вони розподілятимуться за процедурою “широкого конкурсу”.

"Це означає, що ЗВО, до яких подали заяви найбільше абітурієнтів, отримають найбільше місць за держзамовленням. У своєму електронному кабінеті вступники можуть розставити пріоритети навчання від 1 до 7, де 1 - це та спеціальність, на якій вони хочуть навчатися найбільше. Так званий принцип, коли “місце йде за студентом", - наголосили у МОЗ.