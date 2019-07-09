ГероїНашихСердець: історія Вадима Мінзюка

Соціально-інформаційний проект МТОТ #ГероїНашихСердець розповідає історії 9-ти героїв, чиї життя змінила війна на Сході та окупація Криму.

До початку війни на сході у Вадима Мінзюка був власний бізнес у Горлівці — підприємство з виробництва акумуляторів. Влітку 2014 року Вадим Мінзюк втратив бізнес. Втратив дім. Потім від важкої хвороби помер син. Але Вадим знайшов у собі сили почати життя спочатку.

Дитятки — це невеличке селище в Київській області, на межі з Чорнобильською зоною. Вадим із сім’єю об’їздив майже всю Україну. Придивлявся і до Запоріжжя, і до Івано-Франківська, але саме Дитятки стали новою домівкою для горлівчан. Тут переселенець відкрив свій новий бізнес і почав заново вибудовувати життя, майже зруйноване війною.

#ГероїНашихСердець - соціально-інформаційний проект МТОТ, що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Також в рамках кампанії проводиться флешмоб #ЯЗнаюГероя – на цьому ж сайті усі охочі можуть поділитися своєю історією чи розповісти про людей, чиї історії надихають.