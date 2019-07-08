Всеукраїнському громадському бюджету бути!

Усі нормативні документи на національному рівні вже підготовлені

26 червня уряд дещо змінив Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм та проектів-переможців Всеукраїнського громадського бюджету.

Календарний план реалізації проекту становить від одного до трьох років. Однак відтепер строк реалізації проектів може бути продовжений до чотирьох років. Завдяки цим змінам, часу на виконання якісних, великих та системних проектів стало більше.

Нагадаю, якщо раптом ви забули. ВГБ — це механізм, завдяки якому громадяни України можуть керувати частиною державних фінансів. Як саме? Люди будуть ініціювати проекти. Шляхом голосування громадяни оберуть найкращі з них. Влада реалізує ці проекти.

500 мільйонів гривень — сума, надана державою для проведення ВГБ вже у цьому році. Ці кошти містяться в Державному фонді регіонального розвитку.

Раніше команда ініціаторів та експертів ВГБ (представники Форуму розвитку громадянського суспільства, Центру реформ та місцевого розвитку, Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ, Democracy Reporting International, Центру розвитку інновацій та багато інших) домоглася внесення необхідних змін до законодавства:

1) Зміни до Бюджетного кодексу, щоб зафіксувати ВГБ на постійній основі. Відтепер це буде щороку.

2) Зміни до порядку використання коштів у постанові уряду 196 від 2015 року. Постанова описує порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) — там зарезервовані гроші під Всеукраїнський громадський бюджет.

Не всі норми Держфонду влаштовують нас у ВГБ. Наприклад, норма про те, що всі проекти повинні мати співфінансування з боку органів місцевого самоврядування у 10%. Щоби цьому запобігти, будемо намагатися відділити ВГБ в окремий від ДФРР фонд. Законопроект про це вже зареєстрований у Верховній Раді.

Усі нормативні документи на національному рівні вже підготовлені. Наступний крок — це визначення порядку використання коштів на регіональному рівні. Для того, щоб розпочати ВГБ у 2019 році, обласні адміністрації мають прийняти положення про організацію відбору проектів та голосування. Наша команда допоможе розробити типове положення для областей. Це значно спростить процес проведення ВГБ. Ми також із радістю допоможемо обласним громадам зі створенням положення, проведенням голосування та ін.

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Артем Стельмашов