За тиждень на кір захворіли понад 480 українців, найбільше нових випадків — у столиці

В Україні на кір за останні сім днів захворіли 485 осіб, найбільше нових випадків зафіксовано у Києві.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

"Протягом 27-го тижня 2019 року на кір захворіли 485 людей - 207 дорослих і 278 дітей. Із 28 червня до 4 липня найбільше нових випадків кору зареєстровано у м. Київ (49 хворих), Хмельницькій (40), Харківській (37), Чернівецькій (37) та Дніпропетровській областях (37) областях. З початку року на кір захворіли 55 776 людей - 26 112 дорослих і 29 584 дитини, з них 18 померли", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більш як 110 тисяч людей.

"Для надійного захисту від хвороби усі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору. Наявність щеплень за Календарем - обов’язкова вимога для відвідування дошкільних навчальних закладів і шкіл. Вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору скасовано. Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 4 липня в Україні було 701 358 доз", - повідомили у МОЗ.