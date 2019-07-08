Затвердження провокацій і по "телемосту", і по Лаврєнтьєву відбувалося у першого заступника АП РФ
І ось, вчергове ми бачимо, як громівський НЕЗИГАРЬ "сцить в очі" усім поголовно. Ставлю пляшку хорошого віски, що новину про Лаврєнтьева, що подана НЕЗИГАРєм сьогодні "втащать" в український інфопростір хоч хтось з журналістів...
В ідеалі - це буде хтось з-за кордону.. З празького офісу "Настоящєго врємєні" чи "Радіо Свободи". Бо, коли вони говорять про недолугість українського СБУ - то їм одразу вірять. Дякую, але - ніт... Це теж та сама #сеча_в_очі, але з іншого боку.
Тепер - деталі:
22 червня колеги з UA Черговий відмоніторили та опублікували фейк, першоджерелом якого був телеграм-канал НЕЗИГАРЬ - facebook.com
В цьому фейку була поширена інформація про, нібито, вбивство в Києві Олександра Лаврентьєва, який, за даними СБУ, готував для Пушиліна "остаточне вирішення проблеми Захарченка" (себто - вбивство)
Фейк був настільки дитячим та невимушеним, що на нього і особливої уваги ніхто не звернув. Опублікували тому, що, причеплені до посту в телеграмі фотографії, були аж занадто кричущі: коли в Києві було під 35 градусів спеки, на світлинах люди ходили в куртках та піджаках, на фоні дерев без листя"... Ну, нормальний такий київський червень.
Сьогодні фейк отримав продовження та переріс у спецоперацію, в якій оприлюднено два імені, нібито, офіцерів СБУ, які проводили зустріч з Лаврєнтьєвим.
Через НЕЗИГАРЯ Лаврєнтьєв поширив і свою заяву
Пояснити такі дії нууууу, дуууже просто:
Вже певний термін ми очікуємо зустрічних операцій Владислава Суркова, які мають стати відповіддю на посилення статусу Віктора Медведчука по українському напрямку.
Про це я писав: bit.ly
Операція по ліквідації Захарченка, з метою заміни його на Пушиліна, цілковито і повністю контролювалася Владиславом Сурковим. Зараз, розгортається декількоетапна спецоперація по дискредитації української переговорної позиції перед засіданням Ради Безпеки ООН по питанням російсько-українського конфлікту, що відбудеться вже 16-го липня.
Імена сбушників, оприлюднені Лаврєнтьєвим, дуже легко нагуглити. А зібрати по ним інформацію - ще легше. Ось тут, наприклад, повідомлення про нагородження майора СБУ Адаха Івана Вікторовича, про якого йдеться у вкиді - zor.gov.ua
Цікавим фактом є те, що, на моє переконання, затвердження провокацій і по "телемосту", і по Лаврєнтьєву відбувалося у першого заступника АП РФ, колишнього спвробітника сецслужб, Олексія Громова. Під контролем якого також і знаходиться телеграм-канал.
Все це стало настільки очевидним і читається дуже легко. Шкода мало хто може підтримати публічну фахову бесіду про ці речі
Продовження згодом на t.me/on_duty
Дмитро Золотухін, Fb* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства