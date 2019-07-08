Затвердження провокацій і по "телемосту", і по Лаврєнтьєву відбувалося у першого заступника АП РФ

Насправді, я неодноразово повторював, що в ГРУ та ФСБ працюють абсолютно звичайні люди. Так, серед них є талановиті вороги, але здебільшого - це той самий "сміттєвоз", який і на Донбас привіз окремих бурятів і псковських десантників, яких нікому не шкода...

І ось, вчергове ми бачимо, як громівський НЕЗИГАРЬ "сцить в очі" усім поголовно. Ставлю пляшку хорошого віски, що новину про Лаврєнтьева, що подана НЕЗИГАРєм сьогодні "втащать" в український інфопростір хоч хтось з журналістів...

В ідеалі - це буде хтось з-за кордону.. З празького офісу "Настоящєго врємєні" чи "Радіо Свободи". Бо, коли вони говорять про недолугість українського СБУ - то їм одразу вірять. Дякую, але - ніт... Це теж та сама #сеча_в_очі, але з іншого боку.

Тепер - деталі:

22 червня колеги з UA Черговий відмоніторили та опублікували фейк, першоджерелом якого був телеграм-канал НЕЗИГАРЬ - facebook.com

В цьому фейку була поширена інформація про, нібито, вбивство в Києві Олександра Лаврентьєва, який, за даними СБУ, готував для Пушиліна "остаточне вирішення проблеми Захарченка" (себто - вбивство)

Фейк був настільки дитячим та невимушеним, що на нього і особливої уваги ніхто не звернув. Опублікували тому, що, причеплені до посту в телеграмі фотографії, були аж занадто кричущі: коли в Києві було під 35 градусів спеки, на світлинах люди ходили в куртках та піджаках, на фоні дерев без листя"... Ну, нормальний такий київський червень.

Сьогодні фейк отримав продовження та переріс у спецоперацію, в якій оприлюднено два імені, нібито, офіцерів СБУ, які проводили зустріч з Лаврєнтьєвим.

Через НЕЗИГАРЯ Лаврєнтьєв поширив і свою заяву

Пояснити такі дії нууууу, дуууже просто:

Вже певний термін ми очікуємо зустрічних операцій Владислава Суркова, які мають стати відповіддю на посилення статусу Віктора Медведчука по українському напрямку.

Про це я писав: bit.ly

Операція по ліквідації Захарченка, з метою заміни його на Пушиліна, цілковито і повністю контролювалася Владиславом Сурковим. Зараз, розгортається декількоетапна спецоперація по дискредитації української переговорної позиції перед засіданням Ради Безпеки ООН по питанням російсько-українського конфлікту, що відбудеться вже 16-го липня.

Імена сбушників, оприлюднені Лаврєнтьєвим, дуже легко нагуглити. А зібрати по ним інформацію - ще легше. Ось тут, наприклад, повідомлення про нагородження майора СБУ Адаха Івана Вікторовича, про якого йдеться у вкиді - zor.gov.ua

Цікавим фактом є те, що, на моє переконання, затвердження провокацій і по "телемосту", і по Лаврєнтьєву відбувалося у першого заступника АП РФ, колишнього спвробітника сецслужб, Олексія Громова. Під контролем якого також і знаходиться телеграм-канал.

Все це стало настільки очевидним і читається дуже легко. Шкода мало хто може підтримати публічну фахову бесіду про ці речі :(

Продовження згодом на t.me/on_duty

Дмитро Золотухін, Fb