Захист Мангера подав апеляцію на вирок у справі Гандзюк

Захист Владислава Мангера, фігуранта справи про вбивств Катерини Гандзюк, подав апеляційну скаргу на вирок Покровського райсуду Дніпропетровської області у справі про напад на херсонську активістку.

Про це у Facebook написав адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

"Ми подали апеляційну скаргу на вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області у справі про напад на Катерину Гандзюк. Основна причина оскарження - в тексті вироку як встановлені факти вказано обставини, переписані з підозри Мангеру", - повідомив Ільченко.

Як зазначив адвокат, суд не має права нічого встановлювати з приводу осіб, які не брали участі в процесі. Незважаючи на те, що у вироку Мангер замінений на "Особа-1", а Левін - на "Особа-2", всі обставини, за його словами, описані так, що підходять лише до Мангера і Левіна. Наприклад, як зазначив Ільченко, зазначено, що Особа-2 - помічник Ставицького, а Особа-1 - політик і керівник обласного рівня.

За його словами, сторона захисту намагалася увійти в процес, щоб оскаржувати подібні твердження сторони обвинувачення, але суд відмовив.

"Чим це погано для суспільства? А тим, що через цей вирок справжній винний не може бути покараний. Адже тепер, якщо справжнього замовника знайдуть, - він зможе посилатися на вирок і говорити "дивіться, суд уже встановив, що один замовник - це керівник обласного рівня, а другий замовник - помічник Ставицького. Я не підходжу". З іншого боку, СБУ зараз почне розмахувати цим вироком як прапором і кричати, що ось, у нас є залізні докази проти Мангера і Левіна", - зазначив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою в причетності до вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня підозру Мангеру замінили - на "замовлення нанесення тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно п'яти осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу стосовно обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду до Покровського районного суду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

Всі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.

Постраждалі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік - погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.

У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.

Шевченківський райсуд столиці продовжив голові Херсонської облради Владиславу Мангеру дію обов'язків прибувати до слідчого за першою вимогою й не відлучатися за межі Херсонської області. Термін дії обов'язків - до 3 серпня 2019 року.

Шевченківський районний суд Києва також зобов'язав СБУ надати інформацію про результати НСРД - негласних слідчих (розшукових) дій Владиславу Мангеру.