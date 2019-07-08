Укрпошта доставила пенсіонерам монетизованих субсидій на 5 мільярдів

У рамках пілотного проекту з виплати монетизованих субсидій пенсіонерам через відділення "Укрпошти" протягом березня-травня 2019 року було перераховано майже 5 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

"АТ "Укрпошта" у березні, квітні і травні виплатила 4,8 млрд грн монетизованих субсидій на оплату комунальних послуг пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення. В компанії виплати отримали понад 1 млн пенсіонерів", - йдеться у повідомленні.

Найбільша сума виплачених коштів зафіксована у Києві та Київській області (понад 504 млн грн для майже 117 тис. пенсіонерів), Харківській (більш як 392,1 млн грн для понад 85 тис. пенсіонерів) та Львівській (понад 296,6 млн грн для понад 66 тис. пенсіонерів) областях.

Як повідомлялося, пенсіонери отримують субсидії готівкою через листонош у день одержання пенсії. Для інформування про нарахування субсидії та механізм виплати Укрпошта доставила кожному отримувачу (близько 4 млн громадян) персональне повідомлення.