Чверть українських заробітчан у Польщі працюють неофіційно

Чверть українців, які працюють у Польщі, влаштовувалися на роботу без підписання угоди з роботодавцями. А третина заявили, що стикалися з обманом з боку роботодавців.

Про це на прес-конференції в Укрінформі сказав PR-менеджер польської компанії EWL Анатолій Зимнін.

“Було питання “Чи під час вашого досвіду працевлаштування у Польщі вам доводилося стати жертвою нечесного роботодавця”, вийшло так, що ствердно відповіли 29% опитаних. Негативно - 70%” - сказав Зимнін.

Також за його словами, досвід праці “по-чорному”, без підписаної угоди з роботодавцем мали 25% опитаних.

Він додав, що понад 400 тисяч українці, що працюють в Польщі, сплачують пенсійні внески до пенсійного фонду цієї країни. “Минулого року всі інозмеці, які працювали в Польщі сплатили 3 млрд злотих. Це майже мільярд доларів. Понад 90% з них — українці. Це величезні надходження для польського бюджету і польського пенсійного фонду. Польща тільки зацікавлена, щоб легальність працевлаштування збільшилася”, - сказав Зимнін.

Також він повідомив, що в опитуванні минулого року було питання про негативне ставлення до українців в Польщі. “31% відповіли ствердно, що такі ситуації були. Цього року ми це питання задавали більш розкрито, якщо людина відповідає ствердно, ми просимо представити конкретні ситуації”, - сказав Зимнін. Також він пообіцяв представити такі дані у вересні-жовтні.

Він також стверджує, що війна в Україні вплинула на притік трудових мігрантів у Польщу в сторону збільшення. “Війна вплинула передусім на економіку України, що мала певні проблеми. Це позначилося на рівні міграції. Перед 2013-2014 роком ми говорили про 200-300 тисяч працівників з України, а сьогодні ця кількість збільшилася в п'ять разів” - наголосив Зимнін.

Водночас Зимнін зазначив, що за підрахунками польських експертів, якщо в наступному році відбудеться відтік українських працівників з Польщі, зокрема в Німеччину, то зростання ВВП Польщі може зменшитися на 0,5-1%.

Соціологічне дослідження "Працівник з України – між Польщею і Німеччиною" було проведено 17 квітня - 31 травня 2019 року компанією EWL S.A., Фондом підтримки мігрантів на ринку праці EWL та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету. Методом безпосереднього індивідуального анкетування було опитано 855 громадян України, які приїхали на роботу до Польщі.