Ядерники з Туреччини відвідали Чорнобиль та Рівненську АЕС

Група фізиків-ядерників з турецьких вишів узяла участь у тижневому навчанні в рамках Другої Міжнародної літньої ядерної школи та відвідала Чорнобильську зону відчуження і Рівненську АЕС.

Турецькі гості стали учасниками Другої Міжнародної літньої ядерної школи «Проектування та експлуатаційна безпека реакторів типу ВВЕР. Загальні аспекти та конкретні питання», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми прослухали курс лекцій про атомні електростанції, після чого відвідали Прип’ять, Чорнобильську зону відчуження, Рівненську АЕС. Нам дуже цінний досвід, напрацьований протягом 33 років після аварії на ЧАЕС. Для нас було дуже важливим відвідати цю територію та дослідити рівень радіаційного фону, стан комплексу АЕС зараз», - розповіли учасники літньої школи ядерної енергетики.

Ядерники з Туреччини відвідали Чорнобиль / Фото надано учасниками заходів

Навчання проходило на базі на базі Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

«У ході візиту в Чорнобильську зону відчуження відвідувачі ознайомилися з найвідомішими локаціями – ЗГРЛС «Дуга», недобудовані 5-й і 6-й енергоблоки, новий безпечний конфайнмент. В інформаційному центрі ЧАЕС на макеті детально розглянули наслідки руйнування 4-го енергоблока та його стан сьогодні. Студенти Міжнародної ядерної літньої школи дізналися про перспективи зони відчуження – що чекає на зруйнований енергоблок у майбутньому та наскільки можливе повернення сюди людської діяльності», - повідомили в Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.

На переконання начальника відділення аналізу безпеки АЕС Дмитра Гуменюка, заходи, проведені в рамках літньої школи, мали на меті дати майбутнім фахівцям ядерної галузі зрозуміти важливість дотримання нормативних вимог забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

«Сподіваємось, що цей візит змусить студентів замислитись над важливістю та необхідністю старанного навчання і в подальшій роботі завжди користуватися принципом: «Безпека понад усе», - наголосив Гуменюк.

Захід було організовано Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки за сприяння Європейського інституту підготовки персоналу у сфері ядерної безпеки (ENSTTI), Інституту ядерних досліджень Університету Анкари, НАЕК «Енергоатом» та Одеського національного політехнічного університету. У ньому взяли участь викладачі та студенти 11 вишів Туреччини, котрі здобувають освіту за напрямком атомної енергетики.