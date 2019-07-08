Укрпошта випустила конверти, присвячені бранцям Кремля

Укрпошта випустила конверти, присвячені українцям, які перебувають в ув'язнені в Росії та на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"В Одесі, під час урочистостей з нагоди відзначення Дня ВМС ЗС України відбулося погашення конвертів “Україна чекає на Вас!”, присвячене бранцям, заручникам і політв’язням, які перебувають у в’язницях Російської Федерації та на окупованих територіях України”, - йдеться в повідомленні.

Участь у погашенні конвертів узяв міністр оборони Степан Полторак.

Зазначається, що на конвертах зображена картина художниці Беати Куркуль “Маленький кораблику, повертайся додому”, створена на підтримку українських моряків, захоплених Російською Федерацією в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року.

Фото: mil.gov.ua