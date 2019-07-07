Москва нищить Філарета, користуючись його хворобою

Москва нищить Філарета, користуючись його хворобою

Євстратій Зоря Євстратій Зоря
Укрінформ
Рівно півроку тому Томос був вручений Митрополиту Епіфанію та прибув до України

Тоді разом з усіма НАШ Патріарх Філарет дякував Вселенському Патріарху і Президенту Порошенку за велику працю.

І його самого шанували за жертовність та мужність, щиро раділи заслуженій нагороді - званню Герой України. Бо НАШ Патріарх справді був героєм. Який був натхненним і сам надихав...

Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби НАШ Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне - щоби далі руйнувати Україну.

Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу. «Коли я вийду з ПЦУ, то у Епіфанія відберуть Томос, він буде ніким, а я - буду Патріархом» - це могла сказати якась інша людина, але не НАШ Патріарх.

Сьогодні хвороба виявилася черговим «пробиттям дна» - інтерв‘ю «Россия 24». А ми ще сподівалися, що дно - це «Страна.юа»...

Прикро писати про це в свято, але і не відреагувати - не можна.

У мене два висновки:

1. Користуючись хворобою Патріарха Москва принижує і нищить його, а він цього вже не здатен зрозуміти. Спецслужби Кремля мстяться за те, що він колись порвав з ними. Зараз, через багато років, з‘явилася нагода відплатити, зробивши так, що їхній ворог сам себе нищить і принижує.

2. Молімося за здоров‘я Патріарха Філарета - тілесне і духовне. Бо неможливе для людей - можливе для Бога!

P.S. З коментарів:

- Патріарх захворів?

- Здорова українська людина не дає інтерв‘ю «Россия 24».

Євстрарій Зоря

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* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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