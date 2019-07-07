Москва нищить Філарета, користуючись його хворобою

Рівно півроку тому Томос був вручений Митрополиту Епіфанію та прибув до України

Тоді разом з усіма НАШ Патріарх Філарет дякував Вселенському Патріарху і Президенту Порошенку за велику працю.

І його самого шанували за жертовність та мужність, щиро раділи заслуженій нагороді - званню Герой України. Бо НАШ Патріарх справді був героєм. Який був натхненним і сам надихав...

Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби НАШ Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне - щоби далі руйнувати Україну.

Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу. «Коли я вийду з ПЦУ, то у Епіфанія відберуть Томос, він буде ніким, а я - буду Патріархом» - це могла сказати якась інша людина, але не НАШ Патріарх.

Сьогодні хвороба виявилася черговим «пробиттям дна» - інтерв‘ю «Россия 24». А ми ще сподівалися, що дно - це «Страна.юа»...

Прикро писати про це в свято, але і не відреагувати - не можна.

У мене два висновки:

1. Користуючись хворобою Патріарха Москва принижує і нищить його, а він цього вже не здатен зрозуміти. Спецслужби Кремля мстяться за те, що він колись порвав з ними. Зараз, через багато років, з‘явилася нагода відплатити, зробивши так, що їхній ворог сам себе нищить і принижує.

2. Молімося за здоров‘я Патріарха Філарета - тілесне і духовне. Бо неможливе для людей - можливе для Бога!

P.S. З коментарів:

- Патріарх захворів?

- Здорова українська людина не дає інтерв‘ю «Россия 24».

Євстрарій Зоря

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