Партнери адвоката Шадріна пов'язують напад на нього зі справою Мангера

На адвоката Олександра Шадріна, який виступає захисником у багатьох резонансних процесах, здійснено напад, зловмисники заволоділи деякими документами. Його партнери пов'язують напад зі справою щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до вбивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомляють у Facebook його партнери з Адвокатського об’єднання “Barristers”.

"На нашого партнера Адвокатського об’єднання “Barristers” Олександра Шадріна було здійснено напад. Окрім того зловмисники заволоділи деякими документами та персональними гаджетами в квартирі Олександра. Ми пов’язуємо ці обставини ймовірно зі справою пана Мангера, оскільки саме там нам обіцяли провокації зі сторони Служби безпеки та Генеральної прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Втім, партнери адвоката додають, що "можливий варіант активної позиції Олександра і в інших справах , зокрема Харьківських терористів".

Як зазначається, Олександр та родина фізично не постраждали.

Раніше сам Шадрін повідомив у Facebook, що в 3:45 ночі невідомі залізли в його будинок у Ірпіні, винесли дві сумки з техникою та документами. "Громадяни злодії, прохання повернути", - додав він.

Партнери Шадріна повідомили також, що готують офіційне звернення до правоохоронних органів, будуть просити негайно забезпечити охорону Шадріну.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Шадрін також є адвокатом колишнього міського голови Слов'янська Нелі Штепи, звинувачуваної у створенні терористичних організацій і замаху на територіальну цілісність України.

Голова Херсонської облради Владислав Мангер підозрюється у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк. 25 червня Шевченківський райсуд столиці продовжив Мангеру дію обов’язків з’являтися до слідчого за першою вимогою і не відлучатися за межі Херсонської області.

31 липня 2018 року Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура повідомила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру про підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч на 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня підозру Мангеру замінили - на «замовлення заподіяння тілесних ушкоджень».

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк.

16 травня Верховний суд передав справу щодо обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду в Покровський районний суд Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

Усі п'ятеро обвинувачених уклали угоди про визнання провини.

Потерпілі - батьки Катерини Гандзюк і її чоловік - погодилися на призначення зловмисникам м'якого покарання за угодою з прокурором про визнання провини.

У Покровському районному суді Дніпропетровської області оголошено вироки виконавцям нападу на Катерину Гандзюк. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.