У місті Дружківка Донецької області відкрився Музей спротиву українського Донбасу окупаційним режимам.

Про це у Facebook повідомляє Донецький обласний краєзнавчий музей.

Музей спротиву українського Донбасу окупаційним режимам - “Дружківська катівня” - відкрито на території позавідомчої охорони, де під час захоплення міста бойовиками “ДНР” розміщувалися “підвали”, в яких катували та вбивали людей.

У Дружківці відкрився Музей спротиву українського Донбасу / Фото: facebook.com/dokmuseum

“Історія цієї будівлі давня, та завжди там були або жандармерія, або НКВС, або міліція”, - ідеться в повідомленні.

До речі, як зазначається, саме тут утримували Миколу Руденка та Олексу Тихого під час суду на початку липня 1977 року.