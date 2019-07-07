У Дружківці відкрився Музей спротиву українського Донбасу

У Дружківці відкрився Музей спротиву українського Донбасу

Фото
Укрінформ
У місті Дружківка Донецької області відкрився Музей спротиву українського Донбасу окупаційним режимам.

Про це у Facebook повідомляє Донецький обласний краєзнавчий музей.

Музей спротиву українського Донбасу окупаційним режимам - “Дружківська катівня” - відкрито на території позавідомчої охорони, де під час захоплення міста бойовиками “ДНР” розміщувалися “підвали”, в яких катували та вбивали людей.

У Дружківці відкрився Музей спротиву українського Донбасу / Фото: facebook.com/dokmuseum

“Історія цієї будівлі давня, та завжди там були або жандармерія, або НКВС, або міліція”, - ідеться в повідомленні.

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До речі, як зазначається, саме тут утримували Миколу Руденка та Олексу Тихого під час суду на початку липня 1977 року.

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