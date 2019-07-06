Як би нам в XXI столітті в інформаційному середньовіччі не опинитись

Хочете свіжі новини? Так от. Чотири американські кораблі блокували в територіальних водах США російську субмарину і змусили її лягти на дно.

Путін благає Трампа, аби він не наказав її атакувати. Чим це закінчиться – наразі не відомо. Ще новина. Росія вдруге запропонувала відпустити полонених українських моряків і обмін на гарантії, що їх судитимуть в Україні за перетин російського кордону. На це зухвале нахабство повторно рішучо і жорстко відповів український МЗС. Але, як виявилось, реакція знову не була погоджена з президентом Зеленським і той знову образився…

- Звідки ти це взяв? - здивується будь-хто з людей, які ще мужньо цікавляться політичними новинами.

- Сусід по дачі розповів – чесно відповім я. – йому «хлопці з гаража» сказали, а вони, за словами Міші, «не вилазять з Інтернету»…

І от що я з цього приводу маю сказати. Хлопці не збрехали, вони таке дійсно прочитали на якомусь сайті, і в ці дні літа 2019 року, коли на нас щодня обвалюються десятки сенсаційних новин, яких краще б очі не бачили, - чому б не повірити й таким? Чим вони для нас принципово відрізняються, скажімо, від заяв Богдана/Коломойського? І от під цим інформаційним обвалом, де мало хто може відрізнити правду від брехні, ми потроху сповзаємо до парадоксу: рівень реальної поінформованості суспільства в ХХI столітті наближається до абсолютного нуля, таке собі інтернет-середньовіччя. Адже інформацією можна вважати лише те, що описує реальні події, а якщо ми щоразу нездатні встановити цього факту, то нас можна вважати необізнаними повністю.

Так, я дещо перебільшую, але якщо ситуація не зміниться – реальний інформаційний вакуум уже в 2019 році нам гарантований. Що з тим робити? Негайно і за будь-яку ціну відновлювати інститут репутації професійних ЗМІ. Ми вже наїлися «народної журналістики»! Журналістика – це одна з найвідповідальніших професій, на рівні з медициною. Потрібна дієва система періодичної сертифікації ЗМІ, затверджена на рівні закону. І щоб відповідний символ про результат і дату такої сертифікації розміщувався поряд з логотипом. І щоби спеціальна служба в автоматичному режимі моніторила інформаційне поле, виявляючи зловживання з сертифікатами.

До речі, сподіваюсь, що з подібним нововведенням почнеться відродження українського ринку друкованих ЗМІ. Бо те, що «написане пером», того точно не вирубати «топором». Вибачайте за цей суржик заради рими…

Сергій Тихий, Fb