НАЗК попереджає про тимчасові обмеження доступу до реєстру декларацій
Укрінформ
НАЗК попереджає про можливі тимчасові технічні обмеження доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
Відповідну інформацію розміщено у суботу на сторінці НАЗК у Facebook.
"Повідомляємо, що за інформацією Державного підприємства «Українські спеціальні системи», у зв’язку з проведенням регламентних робіт на його технічному майданчику доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з використанням особистих ключів та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг АЦСК «MASTERKEY» ТОВ «АРТ-МАСТЕР» та АЦСК Державної прикордонної служби, може бути обмежено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що орієнтовний час завершення регламентних робіт – 10:00 8 липня 2019 року.