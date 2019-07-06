Заступник керівника ОП взяв участь у передачі медикам автомобілів

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко взяв участь у передачі медикам сучасних автомобілів екстреної допомоги, які придбав Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Найближчими днями 30 спецмашин отримають обласні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Крім того, кілька десятків одиниць сучасного санітарного автотранспорту підвищеної прохідності буде передано у регіони для обслуговування мешканців сіл", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, завдяки цим автомобілям, обладнаним за найкращими європейськими стандартами, більше пацієнтів вчасно отримуватиме якісну медичну допомогу.

Пресслужба глави держави нагадує, що Володимир Зеленський під час форуму “Діалог бізнесу та влади”, який відбувся у Києві 20 червня, закликав великий бізнес допомагати у розв’язанні соціальних проблем. Зокрема він повідомив, що кошти вкладатимуться у медицину та у відновлення інфраструктури Донбасу. Так, у рамках домовленостей з Рінатом Ахметовим його фонд закупив 200 автомобілів швидкої допомоги для українських лікарень.

Фото: president.gov.ua