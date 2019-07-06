Парубія закликають сприяти розслідуванню загибелі працівниці ВР

Парламентські журналісти закликають Андрія Парубія взяти під особистий контроль розслідування вбивства гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпир, яку знайшли мертвою на Київщині.

Ініціатором звернення виступила Ольга Мусафірова - власкор російської "Новой газеты", передає кореспондент Укрінформу.

"Ми, парламентські журналісти кількох поколінь, просимо Вас терміново взяти під особистий контроль перебіг розслідування жорстокого вбивства багаторічної технічної працівниці парламенту - гардеробниці Антоніни Шпир, яка була знайдена мертвою 4 липня, у полі, поблизу села Диминівка, що під Києвом", - йдеться у листі.

"Ми свідомі того, що подібні злочини або розкривають по "гарячих слідах", або слідчі дії не призводять до позитивного результату і перетворюються на формальність. Антоніна Шпир не була народним депутатом. Таких людей інколи називають "маленькими українцями", чия електоральна вага стрімко зростає лише під час виборчих кампаній. Але не тільки народні обранці, дай їм, Боже, здоров'я, мають право розраховувати на закон і справедливість - у даному випадку, хоча б після смерті", - наголошується також у зверненні.

Серед підписантів - журналісти і фотокореспонденти різних медіа, а також народні депутати різних скликань. Зокрема, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Оксана Білозір запевнила, що організує парламентський контроль за процесом розслідування.

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У коментарі Укрінформу ініціатор звернення Ольга Мусафірова уточнила, що його паперову копію для реєстрації у парламенті планує надати 8 липня.

"Парубія вже поінформовано про наявність такого листа - як бачите, серед тих, хто підтримав звернення, є пані Ірина Кармелюк, керівниця прес-служби. Паперовий варіант для реєстраціїї планую надати в понеділок", - зазначила Мусафірова.

Як повідомлялося, 3 липня в Макарівському районі Київщини, в кукурудзяному полі, знайшли жінку, яка попередньо вважалася безвісти зниклою з 29 червня. Нею виявилася 65-річна працівниця Верховної Ради Антоніна Шпир.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).