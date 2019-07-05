В'ятрович поскаржився на Кернеса в прокуратуру

"Тут уже персональна відповідальність міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Інститут нацпам'яті подав позов до прокуратури зі зверненням, що цей посадовець має бути притягнутий до відповідальності, зокрема кримінальної. Якщо прокуратура спрацює, як має працювати – включно аж до 5-ти років ув'язнення загрожує Кернесу", – заявив В'ятрович.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова.

20 червня депутат Харківської міськради Ігор Черняк звернувся до поліції щодо зловживань міської влади. Відкрито кримінальне провадження. Український інститут національної пам'яті також звернувся до Генпрокуратури, наполягаючи на скасуванні протиправного рішення сесії міськради.

Увечері 25 червня комунальники почали змінювати на будинках таблички з назвою проспекту Григоренка на таблички з назвою проспекту маршала Жукова. Тоді ж активісти патріотичної громадської організації "Світанок" зняли усі нові таблички. Проте 27 червня комунальники знов розвісили нові таблички, але вже на рівні 3 поверху.