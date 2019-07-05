ЗМІ: найбільше в держсекторі заробляють детективи НАБУ

"Загалом дані декларацій за 2018 рік свідчать про те, що середня зарплата в багатьох професіях у держсекторі не нижча, ніж середня зарплата по країні, яка торік становила понад 8 тис. грн. Середня зарплата в проаналізованих нами деклараціях вища - 13 тис. 350 грн. Така різниця повʼязана з тим, що велика частина декларантів - це люди на керівних посадах (начальники, керівники, головні бухгалтери, директори тощо)", - йдеться у публікації.

Як зазначається, найменша середня зарплата - у соціальних працівників: 5067 грн на місяць. Найвища - у суддів (37,9 - 41,8 тис. грн), менеджерів і управителів з Нацбанку та Пенсійного фонду (43,6 тис. грн), детективів НАБУ (64,1 тис. грн) тощо.

За даними видання, великий розкид в зарплатах - у міських голів. Найбідніший з них офіційно отримує менше 10 тис. грн (міський голова невказаної міської ради), найбагатший - понад 100 тис. грн (Тернівська міська рада Дніпропетровської області).

При цьому середня зарплата водіїв, які заповнюють декларації - 8 тис. грн, а середня по ринку за цю роботу - 12 тис. грн.

Видання зауважує, що більшість декларантів отримує зарплату в межах 10-50 тис. грн на місяць, та нагадує, що в деклараціях вказано суму заробітної плати до вирахування ПДФО (18%) та військового збору (1,5%). Тобто на руки людина отримує менше - 80,5% від зазначеної суми.

Водночас журналісти видання обмежили верхню межу вказаних у деклараціях зарплат сумою в 100 тис. грн на місяць, оскільки випадки більших за цю цифру зарплат є поодинокими для різних професій.