Медичний туризм в Україні потребує державної фінансової підтримки — експерти

Україна має потужний потенціал для розвитку медичного туризму, водночас на початковому етапі ця галузь потребуватиме державної фінансової підтримки.

Про це йшлося у п'ятницю на брифінгу "Медичний туризм в Україні: реалії та перспективи", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники заходу зазначали, що світовий ринок медичного та оздоровчого туризму на сьогодні оцінюється у близько 439 млрд дол. За оцінками міжнародних експертів, у найближчі 10 років на нього очікує зростання до 20%, щороку 3-4% населення планети їздитиме на лікування та оздоровлення до інших країн. Цивілізовані країни світу намагаються розвивати цю сферу послуг, виділяючи на це бюджетні кошти.

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Народний депутат, голова підкомітету з туризму та курортів Комітету ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Анна Романова заявила, що Україна щороку втрачає десятки мільярдів доларів через те, що не розвиває туристичну галузь.

"Українці минулого року витратили 8 млрд дол. на відпочинок за кордоном. Водночас медичний та оздоровчий туризм - це світовий тренд, що сьогодні розвивається найпотужніше. Це - галузь економіки, що пов’язана з пацієнтами, які хочуть отримати оздоровлення або лікування в інших містах або країнах. Люди хочуть бути здоровими, молодими та красивим. Тож темпи зростання медичного оздоровчого туризму показують 20% зростання щороку. Це вчетверо більше, ніж в інших видах туризму", - наголосила Романова.

На її думку, у нашій країні не ставляться до розвитку медичного туризму з належною увагою.

"В Україні не розглядають галузь медичного туризму як джерело наповнення бюджету та створення робочих місць. Чиновники часто не виокремлюють з туристичної сфери медичний та оздоровчий туризм. А вони мають стати пріоритетними в Україні. І це слід закріпити на усіх рівнях нормативно-правових актів, а також у стратегії туристичного розвитку держави", - сказала Романова.

За її словами, Україна має потужний потенціал щодо надання послуг з відпочинку, оздоровлення та лікування.

"Питання в’їзного медичного туризму є надзвичайно важливими для нашої країни. У нас є унікальні методики лікування хвороб, унікальні курорти, що на сьогодні, на жаль, перебувають у занедбаному стані. Ми маємо лікувальні курорти, яких немає в інших країнах світу. Зокрема, на українських курортах надаються близько 45 найменувань бальнеологічних послуг, водночас у славнозвісному Баден-Бадені не більше 5. Однак наші курорти не мають державної підтримки. Держава має інвестувати кошти у відновлення клінік, лікарень, курортів", - наголосила Романова.

На її думку, розвитку туризму в Україні сприятиме спрощений візовий режим для іноземців.

"Українська віза необхідна для громадян 126 країн світу. У 50 із них ВВП вищий, ніж в Україні. Також сьогодні почастішали випадки, коли іноземців з відкритою українською візою затримують в аеропорту, змушуючи проходити принизливу процедуру щодо (з'ясування - ред.) наявності достатньої суми коштів для перебування у нашій країні, мети в’їзду", - зазначила Романова.

У свою чергу, президент Асоціації медичного туризму України Віолетта Янишевська наголосила, що в Україні є чимало закладів, які приймають іноземних пацієнтів, кількість яких щороку зростає.

"Це відбувається, зокрема, й завдяки високому професіоналізму українських лікарів. Близько 65 тисяч пацієнтів минулого року в’їхали в Україну з метою отримання лікування, зокрема щодо онкології, офтальмології, пластичної хірургії, естетичної медицини, репродуктивної медицини та реабілітації. У сфері оздоровчого туризму ця цифра значно вища. Водночас, за приблизними підрахунками, на лікування за кордон виїхали понад 160 українців", - сказала Янишевська.

За її словами, галузь медичного туризму стрімко розвивається в усьому світі.

"Ми конкуруємо за іноземного пацієнта не на рівні клінік усередині країни, а на рівні країн. Останніми роками усе більше й більше країн, урядів фінансують розвиток в'їзного медичного туризму. Якщо медичний туризм у нашій країні не отримає фінансової підтримки від держави, то вже у найближчій перспективі ми можемо програти", - сказала Янишевська.

Вона також поінформувала, що в Україні 6 років діє Українська асоціація медичного туризму, що популяризує галузь за кордоном.

"За роки діяльності наша асоціація стала найактивнішою та найавторитетнішою асоціацією медтуризму серед країн Центральної та Східної Європи. Тому цього року ми очолили Всесвітню асоціацію медичного туризму (Global Healthcare Travel Council), до якої входять профільні асоціації 56 країн. Це дає нам унікальну можливість зростання в’їзного медичного туризму в Україні", - переконана Янишевська.