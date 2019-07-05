Стало відомо, хто очолив Раду суддів

Головою Ради суддів України обрано суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду Богдана Моніча.

Про це повідомляється на сторінці пресцентру судової влади України у Facebook.

“ 5 липня 2019 року на позачерговому засіданні Ради суддів України за результатами таємного голосування більшістю голосів на посаду Голови РСУ обрано Моніча Богдана Сильвестровича”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Моніч закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. У 2001 р. почав працювати старшим слідчим прокуратури міста Житомира, у 2005–2006 роках був старшим слідчим прокуратури області. У 2006–2012 роках — суддя Черняхівського районного суду Житомирської області (у 2008 році — заступник голови суду, у 2009 році — в.о. голови суду). З 2012 року — суддя Житомирського апеляційного адміністративного суду (нині — Сьомий ААС). З 2 листопада 2018 року входить до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.