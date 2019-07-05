Стало відомо, хто очолив Раду суддів

Стало відомо, хто очолив Раду суддів

Укрінформ
Головою Ради суддів України обрано суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду Богдана Моніча.

Про це повідомляється на сторінці пресцентру судової влади України у Facebook.

“ 5 липня 2019 року на позачерговому засіданні Ради суддів України за результатами таємного голосування більшістю голосів на посаду Голови РСУ обрано Моніча Богдана Сильвестровича”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Моніч закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. У 2001 р. почав працювати старшим слідчим прокуратури міста Житомира, у 2005–2006 роках був старшим слідчим прокуратури області. У 2006–2012 роках — суддя Черняхівського районного суду Житомирської області (у 2008 році — заступник голови суду, у 2009 році — в.о. голови суду). З 2012 року — суддя Житомирського апеляційного адміністративного суду (нині — Сьомий ААС). З 2 листопада 2018 року входить до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

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