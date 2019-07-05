На борту затриманого іранського танкера є українці - уряд Гібралтару

До складу екіпаж затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 входять і громадяни України.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на речника уряду Гібралтару.

“Речник (уряду Гібралтару — ред.) повідомив, що члени екіпажу, які залишалися на борту танкера, - це переважно громадяни Індії, кілька пакистанців та українців”, - йдеться у повідомленні.

За словами речника, загалом на борту було 28 членів екіпажу. Їх допитали як свідків.

Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару ВМС Великої Британії затримали іранський нафтовий танкер Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.

Пізніше до МЗС Ірану викликали посла Великої Британії з цього приводу.

Фото: shipspotting.com