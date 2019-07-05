Голова Ради суддів заявив про наміри взяти участь у конкурсі до КСУ

Голова Ради суддів України Олег Ткачук заявив про наміри взяти участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду України та на час конкурсу склав повноваження голови Ради.

Відповідне рішення він оприлюднив на засіданні РСУ в п’ятницю, інформує прес-служба Ради суддів України на сторінці в Facebook.

“Для уникнення запитань щодо наявності конфлікту інтересів, оскільки саме Рада суддів України відповідальна за проведення конкурсу на посаду судді Конституційного Суду, на час проведення конкурсу я складаю з себе повноваження Голови Ради суддів і припиняю участь в засіданнях РСУ до закінчення конкурсу”,- сказав Ткачук.

Повідомляється, що відповідну заяву він зачитав у зв’язку з оголошенням наміру взяти участь у конкурсі на посаду судді Конституційного Суду.

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Як відомо, 24-25 жовтня 2019 року у Києві відбудеться XVII позачерговий з'їзд суддів України.

Серед питань, які виноситимуться на обговорення з'їзду, — обрання трьох суддів Конституційного Суду України, двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інше.

Окрім того, 21 червня 2019 року члени РСУ оголосили про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, з 24 червня 2019 року по 23 липня 2019 року включно.