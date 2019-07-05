Держкіно звертається до Зеленського: Серіали "Свати" – це Ваша "Липецька фабрика"

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко закликає Президента України Володимира Зеленського відмовитися від показу серіалу "Свати" на телеканалі "1+1".

Про це він зазначив у своєму відеозверненні у Facebook.

“Я глибоко переконаний, що питання серіалу "Сватів" виходить за межі юридичного аспекту, воно лежить в площині моральній і етичній. І тому я хотів звернутися до Президента України. Пане Володимир, Ви вже не є продюсером серіалу "Свати". Ви не є його виробником, сьогодні Ви - Президент України, і я вважаю, що саме Ви маєте ухвалити рішення щодо подальшої долі цього серіалу і показати, що для Вас є пріоритетом: повернення цього продукту в телеефір чи очищення України від українофобів, які нехтують національними суверенітетом і територіальною цілісністю нашої держави”, - заявив Іллєнко.

Він зазначив, що показ серіалу "Свати" на "1+1" буде щоденно наочно демонструвати, у чому полягає пріоритет Зеленського в цьому питанні.

"Але не повторюйте помилок ваших попередників. Серіали "Свати" – це Ваша "Липецька фабрика". І хай Вас не вводить в оману високий рейтинг перегляду цього серіалу, адже і цукерки "Рошен" із захопленням і насолодою поїдала вся Україна", – заявив голова Держкіно.

Як повідомлялося, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло російського актора Федора Добронравова — виконавця ролі в серіалі "Свати" студії "Квартал 95" - до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці.

29 листопада 2017 року Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Наприкінці 2017 року ТРК "Студія 1+1" оскаржила в суді внесення зірки "Сватів" Федора Добронравова до так званого "чорного списку".

ТОВ "Кіноквартал" також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу "Свати" та внесення Федора Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України і Державне агентство з питань кіно.

17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал" і зупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в’їзд актору "Сватів" Федору Добронравову та визнав протиправною заборону серіалу.

16 травня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУта Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в’їзд до України російському актору.

З 1 липня телеканал "1+1" почав показ шостого сезону серіалу "Свати".