Ще не “реванш”, але громадянам потрібна пильність

Нечувана ситуація з Клюєвим-Шарієм, “дивні” рішення судів та ЦВК змушують замислитися над тим, що з тим усім робити, як не допустити реваншу?

...Клюєв і Шарій та інші, схожі “токсичні” персонажі, націлилися потрапити до нової Ради. Але громадянське суспільство рішуче заявило: “Не дозволимо!” І таки добилося свого, їх почули, власне, як і напередодні на акції “Ні Портнову в КНУ”: ЦВК відмінили реєстрацію Клюєва і Шарія на парламентські вибори. Це, звичайно, добре, але неприємний осад все ж залишився. Хоча б через те, що подібні речі, зокрема, реєстрація відверто антиукраїнських кандидатів, які жодним чином, очевидно і демонстративно не відповідають політичним, юридичним та етичним нормам, взагалі стала можливою. Наслідок недореформ, і «нібито очищення судів»... Від цього у багатьох в Україні охоплює зневіра. Але, разом з тим, дуже набридло постійно слухати про «реванш». У нас насправді «реванш»? І взагалі, - що з тим усім робити?

На питання Укрінформу — Що Вам проходить у зв’язку з усім цим на думку, до яких рішень підштовхує? — відповідають цього разу не юристи і не політологи, а лідери суспільної думки.

Ярослав Грицак, історик:

Ярослав Грицак

“Реваншу, повернення до 2010 року не буде, і не надійтеся. Люди вже не ті, вони хочуть змін”

— З цього приводу маю тільки дві думки, і вони короткі. Думка перша. Регіонали, може, і повернуться, але ніякий “реванш” не відбудеться, розвороту в бік 2010-го не буде. Нехай про це забудуть. Тому що більшість населення, незалежно від того, голосували вони на президентських за Петра Порошенка чи за Володимира Зеленського — голосували за зміни. А зміни — це означає неповернення України назад в 2010 рік. Тож не робімо з цих поодиноких випадків паніки, що вже ось-ось, на підступі “реванш”. Дивімося реально на речі. Думка друга. Скажіть мені, а кого за останні 5 років покарали за злочини на Майдані? А якщо нема покарання, якщо в країні існує ситуація безкарності, то, цілком зрозуміло, що вони повертатимуться. Спитаєте, а що робити? Незалежні суди. Все просто. Але. За 28 років щось із ними зробити жодній владі поки що не вдалося. Якщо не вдасться новій — ситуація повторюватиметься. Крапка.

Ян Валетов, письменник і публіцист:

Ян Валетов

"Це не реванш, бо ще не було перемоги"

— Я вважаю, що людина не винна до того моменту, поки вину не визнав суд. Тому в мене питання до попередньої влади: скажіть, будь ласка, чому за 5 років, якщо люди винні — їх вина не доведена, якщо вони злочинці, то не перебувають у розшуку, не сидять по тюрмах, власне, чому не завершено слідство, немає жодних висновків, ні адміністративних, ні кримінальних? Їх нема. То що ж тоді можна пред’явити Шарію, справу якого розслідують вже скільки років? Виходить, окрім того, що він скотина, вибачте, більше нічого. І я не розумію, яким чином по закону можна це зробити. Тож я вважаю, що повинна працювати буква закону. Не особисті враження людей, яким або подобається хтось, або ні. До речі, зверніть увагу, що в Шарія близько 100 тисяч вподобань під дописами. Тобто він має власну авдиторію. А законно ми не можемо його усунути. Та що там Шарій, он Єфремов вже скільки часу в тюрмі! Скажіть, його вину доведено, його засуджено? На мій погляд, він ворог, але закон його таким ніяк не визнає. Ну, вже вибачте, але розумний ворог для мене набагато краще, ніж союзники ідіоти.

Що мені приходить на думку? В мене дуже негативні відчуття, але в той же час я не вважаю, що відбувається реванш. І причина тут доволі проста — я не бачив перемоги. Тобто перемога, коли ми всіх засудили, зробили все правильно, законно отримали необхідні нам документи, висновки... і тут прийшли люди, і все скасували. А в нас нічого не відмінили по суті. Для мене загадка, яким чином Верховний суд міг винести рішення, наприклад, що Шарій увесь час жив тут, в Україні. Ось моє питання до Верховного суду, власне, питання до судової системи взагалі: чому його не реформували за 5 років, чому до сих пір та ж саме продажна суддівська верхівка, що сиділа там іще за Януковича, сидіть і зараз? Може, просто так було зручно 5 років, а сьогодні ми виходимо проти Зеленського? Вибачте, але сьогодні Зеленський, до якого в мене вистачає претензій — це британська королева: сидить на троні й нічого зробити не може. В нього немає жодних інструментів — лише посада, і все.

Думаю, вже можна говорити відверто: судової реформи нема, протягом останніх 5 років відбувалася імітація. В нас судді дуже заможні люди, вони торгують законом. Скажіть, а що Медведчук зробив не так? Він увесь цей час перебував у розшуку? Що йому можна інкримінувати, окрім того, що він кум Путіна і для більшості громадян не є патріотом? Йому що, заборонено скуповувати телеканали? Всі бідкаються, що, ой, він купив телеканал ZIK, а зараз націлився на “Інтер”. Вибачте, а хіба існує якась заборона? Схоже, що ні, раз купує. Тепер український медіапростір буде “ватним”. Але, друзі, який простір заслужили, таким він і буде. Тож все, що зараз відбувається для мене не реванш, це боротьба за владу між тими людьми, яких свого часу від влади відсторонили, а також тими, які туди ще не прийшли.

Андрій Любка, письменник:

Андрій Любка

“Суспільство все ще у стані масово психозу з “потреби змін”. Але зміни вже відбулися, тільки на гірше”

— У мене таке враження, що Україна бере гібридний, проросійський курс. Цей крен частково співпав з прізвищами Портнова, Клюєва і Шарія, але загалом ідеться не так про реванш людей Януковича-Азарова, як про реванш хворої ідеї про те, що Україна - це частина «руского міра», тому нам треба дружити й "миритися" на умовах Путіна. Я не впевнений, що цьому можна ефективно протистояти вже нині, бо суспільство досі у стані масового психозу з приводу "потреби змін", не розуміючи, що зміни вже відбулися, але на гірше. Втім, після хвилі розчарування не виключаю, що відбудеться новий Майдан.

Ірен Роздобудько, письменниця і сценаристка:

Ірен Роздобудько

“Це не реванш. Це протистояння— “білого” і “чорного”. І це досить непогано для подальшого поступу країни”

— Попри весь негатив, я постійно намагаюся заспокоїти себе, бо вважаю, що українське сьогодення чітко та ясно розподілилося на чорне і біле. В нас немає зараз сірої зони, і це добре. Бо коли ця сіра зона існує, то це набагато гірше, ніж розподіл, якого ми так боїмося, якого не хочемо, ба, часом навіть розколом називаємо. Але в даному разі не йдеться про Схід та Захід, про сварку, приміром, мене і мого сусіда, який має іншу думку. Ні! Це питання набагато вище, воно — філософське, якщо хочете. Утім, насправді, протистояння цих двох сил — “білого” і “чорного” — це досить непогано для подальшого поступу і розвитку. Я не вважаю, що реванш, що повернення назад відбудеться. Я оптиміст, а тому вірю, що терези схиляться таки в сторону “білого”.

Анатолій Матвійчук, композитор, співак:

Анатолій Матвійчук

“Я не б’юся в істериці, не кричу, що все пропало”

— Не секрет, що зараз розвертається новий виток інформаційної війни, в якій ми, українці, будемо програвати за замовчуванням. Тому що наші медійні ресурси поступаються медійним ресурсам тих людей, які зараз наступають, прагнуть реваншу. Ми ж бачимо, у кого зараз телевізійні канали, хто скуповує інформаційні майданчики в Інтернеті тощо. Але у всьому треба бачити позитив. Мене дуже тішить, ба, я навіть у Фейсбуці написав на цю ж тему: “Прозрівайте, пане президенте!” Якщо коротко, то це про те, що пан Зеленський, наш президент, поїхав на Форум в Торонто (Канада), один з найбільших, найпотужніших центрів українства в світі. І я думаю, що в нього там трошки відкриються очі на те, яким чином українці будують своє життя в умовах, коли немає експансії сусідів: з мовою, культурою, ментальністю. Тому, бачте, діалектика така, вона залежить від того, на чому фокусувати свою увагу: на негативних чи позитивних сторонах? Я не б’юся в істериці, не кричу, що все пропало. Ні! Але людей україноцентричних це повинно згуртувати та мобілізувати, зробити їх більш уважними й активними.

Мирослав Ліскович. Київ