Назвали найкращі сайти органів виконавчої влади

Державний комітет телебачення і радіомовлення здійснив моніторинг інформаційного наповнення у І півріччі 2019 року офіційних веб-сайтів центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

"Найкращими серед центральних органів виконавчої влади визначено офіційні веб-сайти Міністерства аграрної політики, Міністерства інфраструктури, Міністерства інформаційної політики, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної служби з питань праці, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України", - ідеться в повідомленні.

Серед місцевих органів виконавчої влади лідерами рейтингу стали офіційні веб-сайти Хмельницької, Волинської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської та Чернігівської облдержадміністрацій.

Як зазначається, станом на 21 червня повністю виконали вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху 60% центральних органів виконавчої влади та 88% місцевих органів виконавчої влади. Часткову адаптацію власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху здійснили 4,6% центральних органів виконавчої влади.

Загалом проаналізовано 65 веб-сайтів центральних органів виконавчої влади (19 міністерств і 46 інших), а також 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади (24 обласних та Київської міської державних адміністрацій). На час проведення моніторингу Державна податкова служба, Державна митна служба, Державна соціальна служба, Державне агентство інфраструктурних проектів України не мали офіційних веб-сайтів.

Черговий моніторинг Держкомтелерадіо проведе протягом жовтня–грудня 2019 року та оприлюднить його результати на початку 2020 року.

Із результатами моніторингу можна ознайомитися тут.