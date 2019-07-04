Зеленський нагородив 10 поліцейських

Президент Володимир Зеленський нагородив поліцейських державними нагородами з нагоди Дня Національної поліції.

Відповідний указ №476/2019 опублікований на сайті глави держави.

Зазначається, що нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня Національної поліції України”.

Правоохоронців, зокрема, нагороджено орденом за «За мужність» III ступеня та медалями «За бездоганну службу», «За працю і звитягу» і «За врятоване життя».

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Загалом державні нагороди отримали 10 поліцейських.