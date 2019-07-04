Уперше за три роки ІМІ зафіксував в Україні випадок убивства журналіста

За шість місяців цього року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 116 випадків порушень свободи слова.

За шість місяців цього року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 116 випадків порушень свободи слова.

Про це повідомляє ІМІ за результатами щомісячного моніторингу «Барометр свободи слова».

“Переважна більшість цих порушень (88) стосувалася фізичної агресії. Для порівняння, протягом аналогічного періоду 2018 року було зафіксовано трохи більше порушень свободи слова (126, з яких 92 випадки стосувалися фізичної агресії)”, - зазначається в повідомленні.

Уперше за останні три роки ІМІ зафіксував в Україні випадок убивства журналіста. 20 червня в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров, який так і не вийшов з медикаментозної коми після травневого нападу.

Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом нападу Комарова зі статті “умисне тяжке тілесне ушкодження” на статтю “замах на умисне вбивство”. У слідства є три основні робочі версії – це професійна діяльність потерпілого, раптова сварка з невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів. Українські та міжнародні організації закликали правоохоронні органи забезпечити швидке та незалежне розслідування вбивства.

За даними ІМІ, в першому півріччі 2019 року найбільшу кількість порушень свободи слова було зафіксовано в наступних категоріях:

перешкоджання законній журналістській діяльності (56) (за аналогічний період минулого року було зафіксовано таку саму кількість перешкоджань);

- погрози – 15 (більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 13 погроз);

- побиття – 9 (менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зафіксовано 15 випадків побиттів).

Крім того, з початку року ІМІ зафіксував 7 випадків обмеження доступу до публічної інформації (за аналогічний період минулого року – 9), шість випадків кібератак (8).

Також в рамках моніторингу було зафіксовано по чотири випадки пошкодження майна журналістів та юридичного тиску, по три випадки стеження за журналістами, цензури, судових позовів проти ЗМІ та нападів на офіси ЗМІ. Протягом першого півріччя також стався один випадок обшуку та один випадок політичного тиску (за аналогічний період минулого зафіксовано сім випадків такого тиску).

Згідно з результатами моніторингу, в основному порушували право журналістів на професію приватні особи, правоохоронці, представники місцевої та судової влади, депутати, члени виборчих комісій.

Зокрема, одним з важких випадків побиття став напад молодиків на оператора місцевого телеканалу Вадима Макарюка 7 червня у Харкові. Унаслідок побиття оператор у важкому стані потрапив до реанімації, у нього стався інсульт. Також у червні було зафіксовано випадок цензури з боку менеджменту телеканалу ZIK, який нещодавно придбав соратник Віктора Медведчука Тарас Козак. На знак протесту проти цензури та проти продажу телеканалу соратнику Медведчука більшість журналістів пішли з каналу. Колишні співробітники телеканалу ZIK, медіарух “Медіа за усвідомлений вибір”, українські громадські організації та медіа-експерти закликали керівництво держави і Службу безпеки України запобігти використанню українських телеканалів для просування прокремлівської пропаганди в українському медіа-просторі.

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Загалом, за даними ІМІ, порушення свободи слова сталися у 23 регіонах України, найбільше - у Києві (37 випадків). Друге місце за кількістю порушень посіла Дніпропетровщина (11 випадків), третє місце розділили між собою Волинь та Одещина – по 9 відповідно.

По 5 випадків зафіксовано на Миколаївщині, Рівненщині та Чернівецькій області. В інших областях зафіксовано по чотири, три, два та по одному випадку.