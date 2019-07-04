Москаль про нецензурну лайку: штрафи не допоможуть

Покарання за нецензурну лайку вже передбачено в Адмінкодексі України, законодавча ініціатива нардепа від БПП Ольги Богомолець не нова.

Про це заявив ексглава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Нецензурна лайка в громадських місцях давно є в Кодексі про адміністративні правопорушення (ст. 173, - ред.) і карається штрафом. Були часи, коли за це притягали на 15 діб арешту. Вона лікар (Богомолець, - ред.). У таких випадках треба брати мокрого рушника, прикладати до голови, якщо такі ідеї виникають", - сказав Москаль.

Він поставив риторичне запитання - "хто з громадян України не виражається нецензурно на адресу Верховної Ради?". А також зізнався, що сам використовує лайливі слова.

Ексголова ОДА переконаний, що нововведення не принесуть надходжень до держбюджету.

"Подивіться на рівень нашої патрульної поліції. Її, мені здається, матюкають щодня, і вони самі не в змозі себе захистити", - пояснив він свою думку.

"Всі, кого я вилаяв, хто подавав до суду, хто подавав до суду на захист честі, гідності та ділової репутації, це були ті, хто не мають ні гідності, ні честі, ні ділової репутації і всі суди програли, тому що є ціла купа рішень ЄСПЛ щодо цього питання, де все врегульовано, і не треба нашому парламенту наприкінці урегульовувати. Її і так народ послав, а після перших рішень, думаю, почнуть посилати нову Раду", - додав Москаль.

Як повідомлялося, 2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про протидію лихослів'ю", або про дематюкацію мови. Документ передбачає встановлення штрафів за нецензурну лайку в публічних виступах, матеріалах в інтернеті та в ефірі телебачення.

Профільний комітет розгляне документ 10 липня.