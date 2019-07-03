Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкти щодо посилення покарання педофілів

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити законопроєкти щодо покарання педофілів.

Відповідні рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, у першому читанні та в цілому Раді рекомендовано ухвалити законопроєкт №6607 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)».

Згаданий реєстр, держателем якого пропонується визначити Міністерство юстиції, є електронною базою даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої особи.

Законопроєктом пропонується посилення кримінального покарання за такі злочини, зокрема збільшити санкції, за зґвалтування дитини до 14-ти років, від 12-15 років (нині 8-15 років). Водночас за повторне вчинення такого злочину пропонується передбачити довічне позбавлення волі. Також довічне пропонується для тих, хто вчинив зґвалтування дитини і раніше був засуджений за статеві злочини проти дітей. При цьому проєктом передбачається неможливість умовно-дострокового звільнення для засуджених за особливо тяжкі статеві злочини проти дітей, а також неможливість більш м'якої відбувної частини покарання, якщо особа була засуджена за тяжкі злочини цієї категорії.

Окрім того, законопроєкт пропонує запровадження хімічної кастрації для педофілів. При цьому такі заходи медичного характеру можуть бути застосовані лише на підставі добровільного звернення засудженого, за рішенням суду і за наявності відповідного висновку судово-психіатричної та судово-медичної експертиз.

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Також у першому читанні та в цілому як закон комітет рекомендував ухвалити законопроєкт №6449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості», який також передбачає запровадження реєстру педофілів, але хімічну кастрацію визначає як примусовий захід.

Окрім того, комітет рекомендував ухвалити за основу проєкт закону №6151 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканості малолітнього (малолітньої)», який також передбачає примусову хімічну кастрацію педофілів, але водночас у ньому відсутні норми щодо запровадження відповідного Єдиного реєстру.

Як повідомляв Укрінформ, депутатська фракція «Радикальна партія» зібрала 102 підписи народних депутатів за проведення 8 липня позачергового засідання Верховної Ради задля розгляду питань щодо боротьби з педофілією.