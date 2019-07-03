Олена Зеленська у Канаді відвідала госпіталь SickKids

У рамках візиту Президента України до Канади перша леді Олена Зеленська зустрілася з міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп.

У зустрічі також узяли участь уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба та парламентський секретар міністра охорони здоров’я провінції Онтаріо Робін Мартін, повідомляє пресслужба глави держави.

"Основною темою зустрічі було ознайомлення з програмою реалізації стратегії підтримки дитячого здоров’я у канадській провінції та можливості для співпраці. За словами Олени Зеленської, досвід Канади в цьому питанні цікавий для України, адже неможливо побудувати заможну країну та щасливе суспільство без належної уваги до здорового розвитку дітей", - йдеться у повідомленні.

Міністр Данлоп розповіла, що уряд Онтаріо успішно втілює Стратегію дитячого здоров’я (Healthy Kids Strategy), яка, зокрема, включає допомогу в навчанні батьків під час вагітності та у перші роки після народження дитини, здорове харчування дітей, забезпечення фізичної активності і створення необхідних умов для їхнього здорового розвитку.

Зі свого боку уповноважений Президента України з прав дитини підкреслив, що досвід Канади може бути успішно застосований в Україні.

Дружина Президента України відвідала також госпіталь SickKids у Торонто. Ця дитяча лікарня є найбільшою в Канаді і має Центр досліджень, який вважається найбільшою педіатричною дослідницькою установою у світі. У супроводі президента шпиталю Рональда Кона Олена Зеленська оглянула приміщення медустанови та ознайомилася з Програмою педіатричного стажування для України. На думку першої леді, досвід SickKids може бути цікавий для розвитку дитячих лікувальних закладів у нашій країні.

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Торонтський госпіталь надає допомогу у сферах онкології, дерматології, пренатального здоров’я, психіатрії, психологічної реабілітації, пластичної хірургії тощо. З 2013 року у SickKids започатковано Програму педіатричного стажування для України (Ukraine Paediatric Fellowship Program), що включає проведення тренінгів у лікарні у Торонто та відвідання канадськими фахівцями медичних установ в Україні. Уже відбулося дев’ять місій до восьми українських лікарень, під час яких канадські хірурги провели понад 40 складних нейрохірургічних операцій, а майже 30 українських лікарів стажувалися в SickKids. Загальна вартість програми сягає близько 6 млн канадських доларів. Кошти зібрані переважно силами української громади.