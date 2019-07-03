Прокуратура оголосила підозру посадовцю Міноборони

Посадовцю Міноборони, якого підозрюють у розкраданні коштів ДП “Антонов”, оголошено підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №8 оголошено підозру посадовцю Міністерства оборони України, який незаконно заволодів коштами ДП "Антонов" у сумі понад 5 млн. гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, злочинну схему привласнення державних коштів викрили у ході слідства, розпочатого за матеріалами Центрального управління ВСП по м. Києву та Київської області слідчими Святошинського управління поліції.

"Підозрюваний, перебуваючи на посаді керівника 615 Військового представництва МО України, яке базується на території ДП "Антонов" та основним завданням якого є контроль якості продукції оборонного призначення на всіх стадіях її розробки, виробництва та постачання, у 2014-2017 роках уклав ряд фіктивних цивільно-правових угод про надання послуг з визначення технічного стану літаків, які перебували на ремонт", - зазначили у прокуратурі.

Так, сума збитків, завданих державному підприємству "Антонов", склала понад 5 млн гривень.

"Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у столичній прокуратурі.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на інформацію прес-служби СБУ, контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний посадовець Міністерства оборони України. Як зазначалось в повідомленні, співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових представництв Міноборони організував механізм розкрадання та привласнення коштів держпідприємства «Антонов».

В свою чергу у Міноборони заявили, що затриманий у рамках розслідування протиправної схеми привласнення коштів держпідприємства оборонного комплексу громадянин не є працівником їхнього відомства.