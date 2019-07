One Free Press включила справу журналіста Асєєва до переліку 10 "найтерміновіших"

Як зазначається, “1 липня 2019 року коаліція оприлюднила четвертий щомісячний список “10 найтерміновіших” (справ - ред.), звертаючи увагу на найгостріші випадки, коли журналісти зазнають нападів за встановлення істини”.

Серед десяти кейсів One Free Press опинилася і справа Асєєва.

“Український журналіст фрілансер Станіслав Асєєв зник два роки тому в Донецьку, Україна. Як повідомлялося, він був затриманий сепаратистами, що підтримуються Росією на сході України, і зізнався в звинуваченнях у шпигунстві на російському державному телеканалі, очевидно, під тиском. Протягом останніх двох років члени сім'ї спілкувалися з ним періодично. Також існують серйозні побоювання щодо стану здоров'я Асєєва у в'язниці”, - йдеться у публікації.

Також до переліку «найбільш актуальних» справ включили вбивства саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашокджі та мексиканки Норми Сарабії.

До складу коаліції One Free Press входять 36 засобів масової інформації з різних країн світу, зокрема Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа, Reuters, The Associated Press, Bloomberg News, Deutsche Welle та The Washinghton Post. One Free Press працює в партнерстві із Комітет захисту журналістів (CPJ) та Міжнародною жіночою медіафундацією (IWMF).

Як повідомляв Укрінформ, зв'язок з донецьким блогером і автором проекту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, який публікувався під псевдонімом Станіслав Васін, перервався 2 червня 2017 року. Майже через два місяці після зникнення сепаратисти повідомили про те, що журналіста заарештовано за підозрою в “шпигунстві”.