One Free Press включила справу журналіста Асєєва до переліку 10

One Free Press включила справу журналіста Асєєва до переліку 10 "найтерміновіших"

Укрінформ
Міжнародна коаліція One Free Press включила справу українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва, якого з червня 2017 утримують бойовиками “ДНР” у Донецьку за підозрою у "шпигунстві", до переліку 10 “найтерміновіших”.
Про це повідомляється на сайті One Free Press.

Як зазначається, “1 липня 2019 року коаліція оприлюднила четвертий щомісячний список “10 найтерміновіших” (справ - ред.), звертаючи увагу на найгостріші випадки, коли журналісти зазнають нападів за встановлення істини”.

Серед десяти кейсів One Free Press опинилася і справа Асєєва.

“Український журналіст фрілансер Станіслав Асєєв зник два роки тому в Донецьку, Україна. Як повідомлялося, він був затриманий сепаратистами, що підтримуються Росією на сході України, і зізнався в звинуваченнях у шпигунстві на російському державному телеканалі, очевидно, під тиском. Протягом останніх двох років члени сім'ї спілкувалися з ним періодично. Також існують серйозні побоювання щодо стану здоров'я Асєєва у в'язниці”, - йдеться у публікації.

Також до переліку «найбільш актуальних» справ включили вбивства саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашокджі та мексиканки Норми Сарабії.

До складу коаліції One Free Press входять 36 засобів масової інформації з різних країн світу, зокрема Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа, Reuters, The Associated Press, Bloomberg News, Deutsche Welle та The Washinghton Post. One Free Press працює в партнерстві із Комітет захисту журналістів (CPJ) та Міжнародною жіночою медіафундацією (IWMF).

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Як повідомляв Укрінформ, зв'язок з донецьким блогером і автором проекту "Радіо Свобода" "Радіо Донбас. Реалії" Станіславом Асєєвим, який публікувався під псевдонімом Станіслав Васін, перервався 2 червня 2017 року. Майже через два місяці після зникнення сепаратисти повідомили про те, що журналіста заарештовано за підозрою в “шпигунстві”.

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