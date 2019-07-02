Чотири категорії вступників мають право на додаткові бали
Так, по 200 балів з двох предметів на вибір можуть зарахувати:
- членам збірних України, які брали участь у міжнародних олімпіадах відповідно до наказів МОН;
- учасникам збірних України, що брали участь у Паралімпійських, Дефлімпійських чи Олімпійських іграх.
Додатково 10 балів до конкурсного бала можуть отримати:
- призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів у рік вступу;
- переможці III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН у рік вступу.
Зазначається, що ці дві категорії вступників обов’язково мають бути ідентифіковані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), повідомлення про це має з’явитися в їхньому електронному кабінеті. Якщо вступник має право на нарахування зазначених балів, але база не ідентифікує його статус, то він має звернутися в Міністерство освіти та науки до подання першої заяви.
Від 1 до 20 балів мають право отримати учасники Всеукраїнської олімпіади закладів вищої освіти для профорієнтації вступників у тому закладі, де проходили олімпіаду, з одного відповідного предмета. Бали нараховує приймальна комісія вишу.
Усі перелічені категорії вступників подають заяви в електронному вигляді.
Четверта категорія вступників, які для нарахування додаткових балів мають подати заяви в паперовій формі, це – призери чи переможці чемпіонатів Європи та світу, всесвітньої Гімназіади, переможці чемпіонатів України з олімпійських видів спорту. У разі вступу на спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» їм нараховується 10 балів до конкурсного бала.
Для цього вступник до паперової заяви повинен додати документ, що підтверджує його статус призера або переможця. Це – диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань, де вказані прізвище та ім’я особи, назва, дата та місце змагань, зайняте місце та результати.
Інформацію про додаткові бали також можна переглянути у відеороз’ясненні МОН.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників до університетів в системі ЄДЕБО. Подання заяв у заклади вищої освіти абітурієнтів, що вступають за сертифікатами ЗНО, триватиме з 10 по 22 липня.