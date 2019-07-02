Чотири категорії вступників мають право на додаткові бали

Так, по 200 балів з двох предметів на вибір можуть зарахувати:

- членам збірних України, які брали участь у міжнародних олімпіадах відповідно до наказів МОН;

- учасникам збірних України, що брали участь у Паралімпійських, Дефлімпійських чи Олімпійських іграх.

Додатково 10 балів до конкурсного бала можуть отримати:

- призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів у рік вступу;

- переможці III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН у рік вступу.

Зазначається, що ці дві категорії вступників обов’язково мають бути ідентифіковані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), повідомлення про це має з’явитися в їхньому електронному кабінеті. Якщо вступник має право на нарахування зазначених балів, але база не ідентифікує його статус, то він має звернутися в Міністерство освіти та науки до подання першої заяви.

Від 1 до 20 балів мають право отримати учасники Всеукраїнської олімпіади закладів вищої освіти для профорієнтації вступників у тому закладі, де проходили олімпіаду, з одного відповідного предмета. Бали нараховує приймальна комісія вишу.

Усі перелічені категорії вступників подають заяви в електронному вигляді.

Четверта категорія вступників, які для нарахування додаткових балів мають подати заяви в паперовій формі, це – призери чи переможці чемпіонатів Європи та світу, всесвітньої Гімназіади, переможці чемпіонатів України з олімпійських видів спорту. У разі вступу на спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» їм нараховується 10 балів до конкурсного бала.

Для цього вступник до паперової заяви повинен додати документ, що підтверджує його статус призера або переможця. Це – диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань, де вказані прізвище та ім’я особи, назва, дата та місце змагань, зайняте місце та результати.

Інформацію про додаткові бали також можна переглянути у відеороз’ясненні МОН.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників до університетів в системі ЄДЕБО. Подання заяв у заклади вищої освіти абітурієнтів, що вступають за сертифікатами ЗНО, триватиме з 10 по 22 липня.